"Мир в обмін на території": у США пояснили скандальні заяви Трампа

Слова 45-го президента США Дональда Трампа про нібито плани домовитися з очільником Кремля Володимиром Путіним про "мир за 24 години" або реалізацію так званої концепції "мир в обмін на території" - лише передвиборча риторика. Про це заявив американський політтехнолог, республіканець Стівен Мур.
В інтерв'ю LIGA.net він прокоментував скандальні заяви Трампа і зазначив, що насправді ніхто не знає, що реально робитиме політик у разі повернення до Білого дому.
"Що насправді зробить Трамп як президент - знає лише він сам. Або не знає. Ніхто не знає. Важко передбачити. Трамп зараз говорить виборцям одне - щоб обрали. А якщо стане президентом, може робити інше", - пояснив Мур.відео дня
Політтехнолог нагадав, як Трамп, у рамках минулої виборчої кампанії, вже обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою, а також змусити Мехіко заплатити за її спорудження.
"Трамп, як і більшість політиків, говорить те, що слід, щоб його обрали. Знаю, це може шокувати. Але в Америці політики не завжди так чинять", - наголосив Стівен Мур.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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