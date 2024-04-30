"Мир в обмін на території": у США пояснили скандальні заяви Трампа

Заяви політиків у Сполучених Штатах Америки у межах передвиборчої кампанії можуть відрізнятися від їхнього курсу в разі обрання, зазначив Стівен Мур.

https://glavred.net/world/mir-v-obmen-na-territorii-v-ssha-obyasnili-skandalnye-zayavleniya-trampa-10561628.html Посилання скопійоване

Ніхто не знає, якою буде політика Трампа на посаді президента - політтехнолог / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Слова 45-го президента США Дональда Трампа про нібито плани домовитися з очільником Кремля Володимиром Путіним про "мир за 24 години" або реалізацію так званої концепції "мир в обмін на території" - лише передвиборча риторика. Про це заявив американський політтехнолог, республіканець Стівен Мур.

В інтерв'ю LIGA.net він прокоментував скандальні заяви Трампа і зазначив, що насправді ніхто не знає, що реально робитиме політик у разі повернення до Білого дому.

"Що насправді зробить Трамп як президент - знає лише він сам. Або не знає. Ніхто не знає. Важко передбачити. Трамп зараз говорить виборцям одне - щоб обрали. А якщо стане президентом, може робити інше", - пояснив Мур. відео дня

Політтехнолог нагадав, як Трамп, у рамках минулої виборчої кампанії, вже обіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою, а також змусити Мехіко заплатити за її спорудження.

"Трамп, як і більшість політиків, говорить те, що слід, щоб його обрали. Знаю, це може шокувати. Але в Америці політики не завжди так чинять", - наголосив Стівен Мур.

Вибори президента США - головні новини за темою:

У листопаді 2024 року в Сполучених Штатах відбудуться чергові вибори президента. Американці 5-го числа обиратимуть 47-го главу держави.

Головні кандидати - республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден, нинішній президента. Обидва політики здобули переконливі перемоги у рамках праймеріз своїх партій.

Хто кращий для України - Байден чи Трамп, пояснив Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков. На його думку, Трамп за певних умов може навіть посилити підтримку Києва.

Згідно з даними свіжого опитування CNN, розрив між Трампом і Байденом становить 6% на користь першого. За Трампа готові проголосувати 49% американців, а Байдена - 43%.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред