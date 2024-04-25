РФ треба відтіснити: Зеленський назвав умову миру в Україні на десятки років

Президент України в новому інтерв'ю розповів, що треба робити для досягнення миру у всій Європі.

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Зеленський назвав умову безпеки для України та Європи / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента

В Україні та Європі ніколи не буде безпечно, якщо на нашій території перебуватиме російська армія. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Відео вже розлетіломь в Мережі.

Він переконаний, що треба робити все, щоб вибити окупантів з української землі. Лише у такому випадку Україна зможе добитися справжньої безпеки для себе та всієї Європи.

"Якщно нам потрібна справжня безпека, якщо ми справді хочему, щоб вона була сильною, на багато днів і років, на десятки років, щоб безпека існувала в майбутньому нашого регіону, ми маємо відтіснити його на його території", - сказав Зеленський. відео дня

Він додав, що з Росією можна говорити лише із сильної позиції, бо слабкість породжуватиме нові страшні виклики.

"Могли б сказати: "Ну, окей, ми дамо вам НАТО, але не зовсім НАТО, ми вас запрошуємо, але не зовсім запросимо, ми не боїмося Росії, але ми трошечки боїмося, що вони відповідатимуть тощо". Якщо ми підтримуватимемо такий діалог, не сильний, не переконливий, якщо ми продовжуватимемо таким чином, то в нас будуть страшенні виклики від Росії", - додав президент.

Переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін захотів мирних переговорів з Україною та назвав свої умови. Господар Кремля хоче зберегти захоплені території та хоче "серйозної розмови з гарантіями безпеки для Москви".

У Франції відреагували на заяву Шойгу про мирні переговори з Україною. У Франції спростували заяви російського Міноборони про готовність до проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним. Україна готова до переговорів, але не з Росією, оскільки Путін їх насправді не хоче, заявив Зеленський.

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