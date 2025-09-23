Дрони РФ атакували інфраструктуру Кіровоградщини: поїзди УЗ їдуть із затримками

На місці події працюють усі екстрені служби. Наразі пожежу локалізовано.

РФ вдарила по Кіровоградщині / Колаж: Главред, фото: УЗ, ДСНС

Коротко:

Дрони атакували об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області

Про постраждалих не повідомляється

Виникли затримки поїздів Укрзалізниці

У ніч на 23 вересня російські ударні безпілотники атакували об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області. На місці "прильоту" спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович повідомив, що внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на об'єкті інфраструктури в одному з районів області.

На місці події працюють усі екстрені служби. Наразі пожежу локалізовано.

У ДСНС повідомили, що від обласного управління в області залучено 28 рятувальників і 6 одиниць техніки.

"Вночі ворог знову здійснив дронову атаку по об'єкту інфраструктури нашої області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежу локалізували рятувальники ДСНС. На місці також працюють усі відповідні служби", - повідомили у відомстві.

Потяги УЗ їдуть із затримкою

Тим часом пресслужба Укрзалізниці повідомила, що внаслідок обстрілів і пошкоджень низка поїздів їдуть із затримками.

"Унаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області кілька поїздів прямують із затримками", - інформує УЗ.

Затримки стосуються таких рейсів:

№54 Одеса - Дніпро;

№254 Одеса - Кривий Ріг;

№51 Одеса - Запоріжжя;

№128 Львів - Запоріжжя;

№92 Одеса - Краматорськ.

Варто зазначити, що незрозуміло, чи повідомляють УЗ і Райкович про один і той самий об'єкт, або ж про різні.

Атаки РФ на Запоріжжя - останні новини

Як писав Главред, другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя.

У ніч на 23 вересня окупаційна армія Росії завдала шість ударів ФАБами по місту. Влучання зафіксовано на території приватного домоволодіння. Зруйновано житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будівлі. Крім того, на місці події виникла пожежа. Загинув чоловік.

З вибухів і пожеж почався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Загинули люди.

Навіщо РФ б'є по українських містах: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов пояснив в ефірі Українського Радіо, що Росія продовжує застосовувати тактику ракетно-дронних атак з метою вразити саме цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України.

Особливо актуально це для ворога напередодні зими, адже кремлівський диктатор Володимир Путін прагне силою зброї примушувати Україну прийняти "умови капітуляції" та готовий навіть залишити мирне населення без тепла та світла.

