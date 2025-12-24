У Москві знову вибухнуло авто: загинули двоє співробітників ДПС, є важкі поранені

Два інспектори дорожньо-патрульної служби померли на місці від численних осколкових поранень, ще двоє отримали важкі поранення.

https://glavred.net/world/v-moskve-snova-vzorvalos-avto-pogibli-dvoe-sotrudnikov-dps-est-tyazhelye-ranenye-10726718.html Посилання скопійоване

У Москві знову вибухнуло авто: є загиблі та поранені / Колаж: Главред, фото: скриншот, росЗМІ

Коротко:

У Москві вибухнуло ще одне автона місці, де раніше підірвали генерала Сарварова

Попередньо відомо про двох загиблих поліцейських, ще двоє поранені

Причетних до підриву осіб наразі не встановлено, тривають слідчі дії

У Москві, в ніч на 24 грудня, стався черговий підрив службового автомобіля співробітників дорожньо-патрульної служби. Відомо про двох загиблих поліцейських, ще двоє отримали важкі поранення.

Інцидент стався за кілька сотень метрів від локації, де кілька днів тому вибухнуло авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. Про це повідомляють росЗМІ.

відео дня

Вибух пролунав о 01:30 (за московським часом) на вулиці Єлецька. Попередньо, невідомі закинули саморобний вибуховий пристрій у вікно патрульної машини "Шкода". Місцеві жителі чули щонайменше два гучні вибухи, після чого з’явився дим і спалахнула пожежа.

У результаті підриву два інспектори дорожньо-патрульної служби померли на місці від численних осколкових поранень. Ще двох постраждалих співробітників екстрено госпіталізували, медики оцінюють їх стан як важкий.

Причетних до підриву осіб наразі не встановлено. Силовики вивчають записи камер відеоспостереження, домофонів і відеореєстраторів. Слідчий комітет порушив кримінальну справу, в місті оголошено розшук нападників.

У Москві знову підірвали авто / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, як повідомляв Главред, уранці 22 грудня, У Москві, на вулиці Ясеневій вибухнув автомобіль. В ньому преебував 56-річний генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міноборони РФ Фаніл Сарваров, який воював у Чечні, Сирії та Україні. Від отриманих травм генерал помер. Його вбивство пов'язують з українськими спецслужбами.

Главред писав, що у березні в Москві вибухнув лімузин, який входить в автопарк кремлівського диктатора Володимира Путіна. Свідки опублікували в соціальних мережах фото палаючого автомобіля Aurus Senat, над яким піднімався густий чорний дим.

Також навесні в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan, у якому перебували двоє російських офіцерів.

17 грудня 2024 року в Москві внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник. Напередодні Служба безпеки України заочно оголосила йому підозру.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред