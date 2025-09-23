Ворог атакував два міста: окупанти вдарили дронами та ФАБами

Російські обстріли пошкодили житлові будинки та промислові об’єкти, рятувальники ліквідовують наслідки атак.

Рятувальники ліквідовують пожежі та проводять пошуково-рятувальні роботи під завалами приватних будинків / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/ivan_fedorov

Коротко:

Чернігів зазнав атак дронів по критичній інфраструктурі

Запоріжжя під обстрілом: уражено приватні та промислові будівлі

Пожежі виникли у кількох районах обох міст

Увечері понеділка, 22 вересня, Чернігів зазнав атаки дронів по об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram.

"У межах міста зафіксовано вибух БпЛА. Інформація щодо наслідків уточнюється. Перебувайте в безпечних місцях", – зазначив він о 23:21. відео дня

Пізніше Брижинський повідомив про другий вибух у місті, уточнивши, що ворог поцілив у один із ключових об’єктів критичної інфраструктури. Станом на 23:47 постраждалих не зафіксовано.

Удари по Запоріжжю

Російські війська завдали ударів по Запоріжжю. За даними Запорізької ОВА, ворог влучив щонайменше п’ять разів, спричинивши пожежі у приватній забудові та на території промислових об’єктів. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлові будинки, повідомив очільник ОВА. За його словами, попередньо по місту було нанесено шість ударів ФАБами.

Він також підкреслив, що наслідки атак продовжують уточнюватися, а рятувальні служби працюють на місцях. Місцевих мешканців закликають залишатися у безпечних приміщеннях та повідомляти про будь-які нові факти щодо наслідків атак.

Запоріжжя / Фото: Скріншот

Відео наслідків удару по Запоріжжю

Пожежі та руйнування

У Запоріжжі під завалами, за попередніми даними, може перебувати людина, повідомили у ДСНС України.

За інформацією рятувальників, влучання сталося на території приватного домоволодіння: житловий будинок зруйновано, а вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі.

На місці події також виникла пожежа.Наразі надзвичайники продовжують ліквідацію вогню та проводять пошуково-рятувальну операцію.

Тактика атак Росії по Україні - експерта думка

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прогнозує, що восени Росія продовжить удари по енергетичній інфраструктурі України, але робитиме акцент на дронах, а не на ракетах.

За його словами, проблем із виробництвом ракет у окупантів немає — їхні запаси поповнюються, однак масштабніші атаки очікуються саме з використанням безпілотників.

Коваленко підкреслив, що Україна вже навчилася адаптуватися до таких загроз: якщо у 2022 році деякі міста, як Одеса, переживали блекаути тривалістю 2–3 тижні, то минулого року тривалість відключень скоротилася до максимум 24 годин. У 2023–2024 роках система реагування на енергетичні удари значно покращилася, тож великі удари більше не матимуть таких руйнівних наслідків.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 вересня, у Запоріжжі пролунали вибуха. Російська авіація скинула на місто щонайменше п’ять авіабомб. Унаслідок удару є загиблі та поранені.

У ніч на 22 вересня країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами та завдала ударів по Запоріжжю авіабомбами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на місці тривають рятувальні операції та розбір завалів.

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов застеріг, що Росія посилюватиме атаки проти України, зокрема проти цивільних. За його словами, що більше проблем у ворога на фронті, то сильніше він намагатиметься тероризувати мирне населення.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

