Дешевше вже не буде: які продукти почнуть стрімко дорожчати з січня

Ціни на продукти з січня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В січні 2026 року на ринку м'яса і м'ясопродуктів очікується сезонне подорожчання. Воно буде обумовлене традиційним для цього періоду високим попитом, що може призвести до зростання цін в межах 5-7%. Про це розповів Главреду аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

За його словами, ситуація зі свининою залишатиметься відносно стабільною завдяки імпорту, який перекриває внутрішні потреби, тоді як яловичина може продовжити висхідний тренд слідом за іншими видами м'яса через дефіцит худоби.

"Незважаючи на достатню пропозицію тваринного білка на внутрішньому ринку, на кінцеву вартість продукції тиснутимуть відключення електроенергії та поступове збільшення вартості кормів, зокрема соняшникового шроту, що безпосередньо впливає на собівартість курятини", - додає він.

Ціни на молочні продукти з січня

Гопка вважає, що схожа тенденція спостерігатиметься і в молочному секторі.

"Хоча закупівельні ціни на молочну сировину демонструють певну стабільність, виробники вершкового масла і твердих сирів не поспішатимуть знижувати ціни, намагаючись зберегти прибутковість і мати запас для витрат на роботу генераторів в зимовий період", -підкреслив аналітик.

Ціни на хліб у 2026 році

Водночас, вартість хлібобулочних виробів продовжуватиме зростання.

"Незважаючи на хороші врожаї зернових у 2025 році та стабільність світових цін на зерно, продовжиться помірне зростання цін через високу частку витрат на енергоносії, переробку та складну логістику в структурі собівартості", - підсумував Гопка.

Подорожчання продуктів перед святами

Голова Союзу Українського селянства Іван Томич говорив, що до Різдва та Нового року продукти подорожчають на 10%.

За його словами, зміни на ринку торкнуться не усіх товарів - лише деякі з них коштуватимуть більше, ніж зазвичай.

"Зростуть ціни у першу чергу на м'ясо, а саме свинину та вироби з неї. Також подорожчає частина курятини, але не вся. Підвищаться ціни і на рослинну олію та яйця", - вважає експерт.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, наприкінці 2025 року в Україні почнеться поступове подорожчання овочів борщового набору. Це станеться після періоду істотної "овочевої дефляції".

Через скорочення пропозиції на ринку після різдвяно-новорічних свят можливі цінові зміни. Найбільш відчутно це торкнеться тепличних овочів - огірків і помідорів.

Крім того, ціна на деякі сорти хліба в Україні в наступному році може зрости. У разі песимістичного сценарію вартість підскочить на більш, ніж на 20%.

Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

