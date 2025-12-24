США можуть провести розмову з Путіним вже 24 грудня: Зеленський розкрив деталі

Україна очікує отримати всю інформацію про переговори США з Росією вже ввечері 24 грудня.

Американці можуть провести розмову з Путіним сьогодні / Колаж: Главред, фото: ОПУ, Білий дім, росЗМІ

Що сказав президент:

Вже 24 грудня можуть відбутися переговори сторони США з Путіним

Україна очікує отримати всю інформацію про переговори вже ввечері цього ж дня

Переговорна група Сполучених Штатів у середу, 24 грудня, може провести розмову з російською стороною, зокрема з Володимиром Путіним.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, відбулася зустріч переговорної групи України у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова зі стороною США.

Після цього представники Сполучених Штатів окремо зустрілися з очільником Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, за результатами зустрічі сторона США отримала та передала позиції сторін.

"Була зустріч із нашою групою - Умєров, Гнатов. Після цього в американців була зустріч із Дмитрієвим. І вони все пояснили, показали, передали, наскільки я розумію, - сказав Зеленський.

Президент пояснив, що не знає, у якому форматі відбудеться подальша розмова, але припустив, що вона може бути з Путіним і, ймовірно, відбудеться у середу. Він додав, що Україна очікує отримати всю інформацію про переговори США з Росією вже ввечері 24 грудня.

"Думаю, 24 грудня ми будемо мати реакцію русскіх після того, як з ними поговорить американська сторона, і тоді ми будемо розуміти наші наступні кроки та можливі часові рамки для тих чи інших рішень", - заявив президент.

Глава держави наголосив, що Україна готова до зустрічі зі США на рівні лідерів, зокрема для територіальних питань.

Чи є шанси на укладання мирної угоди - думка політолога

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що не варто очікувати від грудневих мирних переговорів сенсаційних чи доленосних рішень.

За його оцінкою, президент Володимир Зеленський поки що не готовий приймати умови, які просуває команда Трампа. Така позиція несе для нього серйозні ризики на тлі складної ситуації на фронті, проблем із фінансуванням та корупційних скандалів. Точок тиску на українського президента зараз більш ніж достатньо.

Золотарьов вважає малоймовірним підписання будь-яких угод до кінця року, хоча повністю виключати таку можливість не можна. Припинення вогню, за його оцінкою, з більшою ймовірністю можливе не раніше 2026 року. При цьому уникнути територіальних втрат Україні, ймовірно, не вдасться, а у разі продовження бойових дій лінія фронту може зрушити ще далі на захід.

"Є логіка намірів, а є сила обставин. І сьогодні сила обставин сильніша", - сказав політолог Главреду.

Як писав Главред, на мирних переговорах щодо завершення війни в Україні сторони зараз обговорюють чотири документи. Вашингтон намагається зрозуміти, на що максимально готова піти країна-агресор РФ. Деталі розкрив в посол США при НАТО Метью Вітакер. Він додав, що сторони зараз дійсно близькі до миру, як ніколи. Однак м'яч зараз дійсно на боці Росії.

Нагадаємо, 20-21 грудня в Маямі відбувся черговий раунд переговорів з досягнення мирної угоди з українською та російською сторонами, а також з європейськими партнерами. Спецпосланець президента США Стів Віткофф розповів про результати.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, діалог відбувається складний, а самі переговори є багатосторонніми. Глава ГУР особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали і відкриті вимоги команди Білого дому".

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

