Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

США можуть провести розмову з Путіним вже 24 грудня: Зеленський розкрив деталі

Інна Ковенько
24 грудня 2025, 11:51
251
Україна очікує отримати всю інформацію про переговори США з Росією вже ввечері 24 грудня.
Американці можуть провести розмову з Путіним сьогодні
Американці можуть провести розмову з Путіним сьогодні / Колаж: Главред, фото: ОПУ, Білий дім, росЗМІ

Що сказав президент:

  • Вже 24 грудня можуть відбутися переговори сторони США з Путіним
  • Україна очікує отримати всю інформацію про переговори вже ввечері цього ж дня

Переговорна група Сполучених Штатів у середу, 24 грудня, може провести розмову з російською стороною, зокрема з Володимиром Путіним.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

відео дня

За його словами, відбулася зустріч переговорної групи України у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова зі стороною США.

Після цього представники Сполучених Штатів окремо зустрілися з очільником Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, за результатами зустрічі сторона США отримала та передала позиції сторін.

"Була зустріч із нашою групою - Умєров, Гнатов. Після цього в американців була зустріч із Дмитрієвим. І вони все пояснили, показали, передали, наскільки я розумію, - сказав Зеленський.

Президент пояснив, що не знає, у якому форматі відбудеться подальша розмова, але припустив, що вона може бути з Путіним і, ймовірно, відбудеться у середу. Він додав, що Україна очікує отримати всю інформацію про переговори США з Росією вже ввечері 24 грудня.

"Думаю, 24 грудня ми будемо мати реакцію русскіх після того, як з ними поговорить американська сторона, і тоді ми будемо розуміти наші наступні кроки та можливі часові рамки для тих чи інших рішень", - заявив президент.

Глава держави наголосив, що Україна готова до зустрічі зі США на рівні лідерів, зокрема для територіальних питань.

Чи є шанси на укладання мирної угоди - думка політолога

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що не варто очікувати від грудневих мирних переговорів сенсаційних чи доленосних рішень.

За його оцінкою, президент Володимир Зеленський поки що не готовий приймати умови, які просуває команда Трампа. Така позиція несе для нього серйозні ризики на тлі складної ситуації на фронті, проблем із фінансуванням та корупційних скандалів. Точок тиску на українського президента зараз більш ніж достатньо.

Золотарьов вважає малоймовірним підписання будь-яких угод до кінця року, хоча повністю виключати таку можливість не можна. Припинення вогню, за його оцінкою, з більшою ймовірністю можливе не раніше 2026 року. При цьому уникнути територіальних втрат Україні, ймовірно, не вдасться, а у разі продовження бойових дій лінія фронту може зрушити ще далі на захід.

"Є логіка намірів, а є сила обставин. І сьогодні сила обставин сильніша", - сказав політолог Главреду.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, на мирних переговорах щодо завершення війни в Україні сторони зараз обговорюють чотири документи. Вашингтон намагається зрозуміти, на що максимально готова піти країна-агресор РФ. Деталі розкрив в посол США при НАТО Метью Вітакер. Він додав, що сторони зараз дійсно близькі до миру, як ніколи. Однак м'яч зараз дійсно на боці Росії.

Нагадаємо, 20-21 грудня в Маямі відбувся черговий раунд переговорів з досягнення мирної угоди з українською та російською сторонами, а також з європейськими партнерами. Спецпосланець президента США Стів Віткофф розповів про результати.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, діалог відбувається складний, а самі переговори є багатосторонніми. Глава ГУР особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали і відкриті вимоги команди Білого дому".

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Володимир Зеленський мирні переговори Мирний план Трампа
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Росія вдарила по ТЕЦ під Харковом: є загиблий та багато поранених, подробиці

    Росія вдарила по ТЕЦ під Харковом: є загиблий та багато поранених, подробиці

    13:10Україна
    Росія випустила 100 дронів по об'єктах "Укрнафти": є критичні руйнування

    Росія випустила 100 дронів по об'єктах "Укрнафти": є критичні руйнування

    12:40Україна
    США можуть провести розмову з Путіним вже 24 грудня: Зеленський розкрив деталі

    США можуть провести розмову з Путіним вже 24 грудня: Зеленський розкрив деталі

    11:51Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

    Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

    Доведеться заплатити 55 000 гривень: водіїв масово штрафують за "зайвий" одяг

    Доведеться заплатити 55 000 гривень: водіїв масово штрафують за "зайвий" одяг

    Чи можна пити алкоголь на Святвечір: священник здивував відповіддю

    Чи можна пити алкоголь на Святвечір: священник здивував відповіддю

    Нічна атака БПЛА в Тульській області: горить стратегічно важливий завод у Єфремові

    Нічна атака БПЛА в Тульській області: горить стратегічно важливий завод у Єфремові

    Останні новини

    13:45

    Ігорович, Ігоревич чи Ігорьович: як сказати українською без помилки

    13:10

    Росія вдарила по ТЕЦ під Харковом: є загиблий та багато поранених, подробиці

    13:05

    "Навіть голос і погляд інші": близька людина звернулася до Андрія Федінчика

    12:46

    Якщо Китай відвернеться: відомо, коли в РФ можуть початись проблеми з ракетами

    12:42

    Зливати чи залишати бензин у газонокосарці на зиму: остаточна відповідь фахівців

    Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – ЯгунКитай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун
    12:40

    Росія випустила 100 дронів по об'єктах "Укрнафти": є критичні руйнування

    12:21

    Помер популярний український ведучий Петро Остапишин

    12:06

    Що руйнує сонячні панелі: термін служби знижується в рази

    11:59

    Зеленський розкрив позицію США щодо санкцій проти Росії після війни

    Реклама
    11:51

    США можуть провести розмову з Путіним вже 24 грудня: Зеленський розкрив деталі

    11:50

    Ексучасниця дуету Пара Нормальних уперше заговорила про стосунки та весілля

    11:44

    "Розбила мені серце": Барських зі сцени зробив зізнання про роман із ЛободоюВідео

    11:42

    Скасування воєнного стану та мобілізації: Зеленський назвав умови і терміни

    10:51

    Обов’язковий техогляд авто: адвокат розкрив, чому його впровадження малоймовірне

    10:44

    "Я був би щасливий": Клопотенко здивував ставленням до зрад партнеркиВідео

    10:40

    Астрологи назвали знаки зодіаку, які мають найвищий інтелект

    10:37

    Українцям дадуть шанс оцінити мирний план: Зеленський анонсував можливий референдум

    10:30

    Що не можна дарувати на Новий рік: три речі, які можуть притягнути бідиВідео

    10:29

    Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

    10:26

    Головна бізнес-премія країни "Вибір року" представила перелік лідерів ринку 2025 року новини компанії

    Реклама
    10:24

    Вчені розкрили таємницю сезонів, яка десятиліттями залишалася непоміченою

    10:16

    Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану: про що в них йдеться

    10:14

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 грудня (оновлюється)

    10:10

    Олександр Терен закрутив новий роман - хто його обраниця

    10:09

    В Україну прийшов холод із Баренцового моря: коли вдарять сильні морози та піде сніг

    10:04

    Дешевше вже не буде: які продукти почнуть стрімко дорожчати з січня

    10:01

    "Залишається приймати": Решетнік відреагував на вибір "Холостяка" у фіналі

    09:47

    "Уже проявляється": Олена Тополя розповіла про особисте життя після розлучення

    09:35

    "Ми попереджали": місто на Донбасі перейшло під повний контроль ЗС РФ - DeepState

    09:35

    Екологічна катастрофа в Одесі: біля двох пляжів виявили нафтові плями та загиблих птахів

    09:24

    Гороскоп Таро на завтра 25 грудня: Тельцям - вірити в себе, Терезам - рівновага

    09:14

    Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    09:06

    У сейфі банку відкрили валізу зі скарбами династії Габсбургів: що там знайшли

    08:42

    Де зараз Людмила Янукович: що відомо про дружину президента-втікача

    08:39

    На столі - чотири документи: у США розповіли, що обговорюють на мирних переговорах

    08:34

    У Москві знову вибухнуло авто: загинули двоє співробітників ДПС, є важкі поранені

    08:10

    Повернення техогляду в Україні: чому запровадити систему буде складноПогляд

    07:40

    Нічна атака БПЛА в Тульській області: горить стратегічно важливий завод у Єфремові

    06:57

    РФ вдарила по Запоріжжю КАБами: спалахнули пожежі, поранено людейФотоВідео

    06:14

    Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансахВідео

    Реклама
    06:10

    Путін та його еліти не бачать майбутнього росії без УкраїниПогляд

    05:23

    Чи гріх після втрати близької людини знайти їй заміну: священник вказав на нюанс

    04:45

    "Не може встати": зі зрадницею Асті сталася біда

    04:20

    Знайдено "ген безсмертя": давня ДНК різко підвищує шанси дожити до 100 років

    04:00

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці нареченої з квітами за 45 секунд

    03:30

    "Прямий шлях до підриву довіри": у КВУ оцінили ідею багатоденних виборів в Україні

    03:00

    Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

    02:11

    Це збереже улюблений одяг надовго: як правильно прати одяг вручну

    01:50

    Графіки можуть затягнутися: експерт назвав терміни відновлення потужності АЕС

    01:30

    У легендарного американського співака виявили онкологію

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Культура
    Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
    Рецепти
    СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
    Синоптик
    Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
    Новини шоу бізнесу
    Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
    Лайфхаки та хитрощі
    Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Новий рік 2026
    Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

    © 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти