Російські 'Чайки' спалили не випадково - ЗМІ розкрили, що стоїть за атакою ГУР

Аналітики Defense Express розповіли, що полювання ГУР на російські літаки-амфібії могло мати зв'язок з підводними дронами "Толока".

Навіщо ГУР знищило Бе-12 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео ГУР, uk.wikipedia.org

Головне:

ГУР за кілька днів здійснило низку точкових ударів у Криму

Знищено чотири гелікоптери Мі-8, РЛС 55Ж6У "Небо-У" та два літаки-амфібії Бе-12

Удар по Бе-12 цілеспрямованим

Протягом кількох днів спецпідрозділ "Примари" ГУР провів низку точкових операцій по об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Спочатку було уражено три вертольоти Мі-8 та оглядову РЛС 55Ж6У "Небо-У", а згодом ще один Мі-8 і два протичовнові літаки-амфібії Бе-12. Про це пише Defense Express.

Бе-12 - спеціалізований протичовновий літак-амфібія, перший політ якого відбувся ще в 1960 році. Хоч техніка й застаріла, ці літаки досі використовуються ворогом для патрулювання акваторії Чорного моря. Загалом у строю залишалося не більше шести таких літаків.

У грудні 2023 року Міноборони РФ навіть демонструвало сюжет із польотом Бе-12, у якому екіпаж відпрацьовував скидання протичовнових бомб ПЛАБ-250-120. Ці боєприпаси вагою 123 кг оснащуються гідростатичними, магнітними або гідроакустичними детонаторами та призначені для знищення підводних човнів.

Чому ціллю став саме Бе-12

Аналітики Defense Express зазначили, що знищення Бе-12 виглядає не випадковим. Хоча подібні операції можуть мати формат "вільного полювання", скоріше за все, це була цілеспрямована атака.

Найочевидніший стратегічний мотив - зменшити можливості РФ у протичовновій обороні, створивши умови для дій українських підводних засобів. На виставці Defense Tech Valley 2025 у Львові було демонстровано сімейство українських підводних дронів "Толока", тому знищення літаків, що виконують пошукові функції, могло б полегшити їхнє застосування та збільшити ефективність підводних операцій.

Однак, за словами аналітиків видання, є й простіше пояснення. Бе-12 часто використовують не лише для пошуку підводних човнів, а й як патрульні літаки для виявлення і переслідування надводних цілей, зокрема українських надводних морських дронів типу "Магура" та See Baby. Тобто удар по Бе-12 міг бути спрямований на нейтралізацію загрози від надводних дронів, яка для росіян на сьогодні є більш актуальною, ніж загроза підводних апаратів.

Що відомо про дрони "Толока"

Як раніше повідомляв Главред, концерн Toloka представив новий великий морський дрон завдовжки 12 метрів, який є лише частиною лінійки підводних апаратів компанії. Відомо щонайменше про три моделі підводних дронів, призначені для роботи на ближніх, середніх та дальніх дистанціях: TLK-200, TLK-400 і TLK-1000.

Найменший дрон лінійки з електродвигунами, розрахований на місії до 100 км, автономність до 15 днів, глибина занурення до 300 м. Середній за розміром дрон із гібридною силовою установкою (чотири електродвигуни та двигун внутрішнього згоряння). Його дальність - до 1200 км, автономність - до 60 днів, а бойове навантаження - до 500 кг.

Найбільший і найпотужніший дрон сімейства TLK-1000, здатний діяти на відстані до 2000 км та автономно працювати до 60 днів. Оснащений складними системами штучного інтелекту, різноманітними датчиками і може нести бойовий вантаж до 5000 кг.

Українські підводні дрони / Інофграфіка: Главред

Знищення зброї РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР МО України "Примари" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Одночасно було уражено й багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території тимчасово окупованого Криму.

Також Сили оборони України завдали серію точкових ударів по складах боєприпасів і безпілотників російських військ у Донецькій та Луганській областях. Знищено десятки тисяч мін, гранат, артилерійських снарядів та понад 19 000 дронів.

Крім цього, 19 вересня на Тендрівській косі в Херсонській області знищили багатоцільовий тягач "Витязь", який росіяни використовували для доставки зброї та особового складу. Операцію провели бійці центру морських операцій "Viking" ГУР МО України.

