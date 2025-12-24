Зеленський розкрив позицію США щодо санкцій проти Росії після війни

Президент пояснив, чому в мирній угоді немає пункту про санкції.

Після закінчення війни США йтимуть на послідовне зняття санкцій з РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Після закінчення війни в Україні США мають намір йти на послідовне зняття американських санкцій проти Росії. Проєкт мирної угоди не передбачає таких пунктів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми не бачимо зняття санкцій у цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже - наскільки сильними можуть бути європейці", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

Президент зазначив, що не вважає важливим, щоб під час підписання угоди було написано, що з РФ знімають санкції, оскільки незрозуміло, що буде далі.

"Американські санкції - це американські санкції. Є і європейські санкції. Є санкції інших держав світу. Це багатостороння історія про санкції, і буде досить дивно, якщо хтось буде обіцяти щось за інших. Тим більше ми поки що не розуміємо, наскільки серйозно росіяни ставляться до того чи іншого документа, загалом до закінчення війни", - наголосив Зеленський.

Коментуючи десятий пункт мирного плану, який передбачає, що після укладення угоди Україна прискорить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США, президент повідомив, що США хочуть мати певний паритет із РФ.

"Позиція Америки - оскільки це чотиристоронній документ - щодо вільної торгівлі: якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, вони хочуть мати певний паритет із росіянами. Тобто вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і про угоду про вільну торгівлю з Росією", - Зеленський.

"Але це вони говорять. Ми говоримо про себе - про таку можливість вільної торгівлі України зі США", - додав він.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, мирний план, який Україна, США і Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Президент розкрив основні пункти угоди.

Під час спілкування з журналістами 24 грудня Зеленський заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Також Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди.

