Зухвала операція у РФ: дрони атакували важливі об'єкти, серед яких жирна ціль

Понад пів сотні безпілотників атакували Росію.

Що відомо про наслідки атаки на Росію / Колаж: Главред, фото: t.me/vvgladkov, скріншот

Головне:

Росію масовано атакували дрони

У Курській області, попередньо, атаковано підстанцію

У Башкортостані під удар потрапив один з ключових об'єктів нафтопереробки

У ніч на 24 вересня у багатьох регіонах країни-агресорки Росії гриміли вибухи. Місцеві мешканці повідомили про атаку безпілотників, а влада традиційно стверджувала, що російська ППО все збила.

Однак під ранок з'ясувалося, що ураження та руйнування таки є. Про це повідомили російські пабліки.

Курська область

Близько опівночі під атакою безпілотників опинилося місто Льгов. Губернатор Курської області Олександр Хінштейн визнав, що є пошкодження інфраструктури та об'єктів енергетики, а більшість споживачів міста та Льговського району залишилися без електропостачання.

Місцеві ж заявили, що, ймовірно, горіла підстанція. Крім того вони стверджують, що вибухи гриміли і в Рильську, де також у деяких районах зникло світло.

Бєлгодоська область

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що ЗСУ атакували Бєлгород, а саме комерційне підприємство. Місцеві пабліки стверджують, що мова йде про завод "Фрез". Крім цього відомо про 6 постраждалих у місті.

Ростовська область

Цієї ночі безпілотники атакували і Таганрог. Мер Світлана Камбулова заявила, що над містом збили дрони, а пошкоджень зазнали лише кілька житлових будинків внаслідок падіння уламків. Також поранення отримали двоє людей.

Волгоградська область

Губернатор Андрій Бочаров повідомив, що у ніч на 24 вересня ППО РФ нібито відбило атаку дронів на паливно-енергетичні об'єкти області. Внаслідок падіння дронів в одному з районів порушено електропостачання, на лінії електропередач працюють ремонтні бригади.

Водночас у Мережі подейкують, що в області горить нафтоперекачувальна станція "Зензеватка".

Башкортостан

Наймасштабнішою була атака дронів на Салават, що у Башкортостані. Очільник республіки повідомив, що під удар потрапив "Газпром нафтохім Салават" - один із ключових центрів переробки нафти, виробництва хімії та добрив у РФ.

"Газпром нафтохім Салават" зазнав чергової терористичної атаки безпілотників. З'ясовуємо ступінь ушкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі", — написав Радій Хабіров.

Зазначимо, що цей об'єкт вже атакували дрони 18 вересня.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків атаки на Салават:

Як відпрацювала російська ППО

Міноборони РФ повідомило, що за ніч сили ППО нібито збили 70 українських безпілотників над територіями Бєлгородської, Курської, Ростовської, Волгоградської областей, територією анексованого Криму та над акваторією Чорного моря.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій на території країни-агресора Росії. Операцію реалізували бійці СБУ спільно з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Раніше також українські безпілотники вдарили по мосту в Бєлгородській області. Цю переправу росіяни використовували для транспортування техніки та військових на фронт.

Напередодні також стало відомо, що у Краснодарському краї РФ було підірвано пускові установки "Іскандер". З'ясувалося, що їх росіяни використовували для ударів по Україні.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

