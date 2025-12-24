"Я був би щасливий": Клопотенко здивував ставленням до зрад партнерки

Ви дізнаєтеся:
- Євген Клопотенко розповів про ставлення до зрад
- Чому він готовий їх прощати
Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко здивував своїм ставленням до зрад партнера. У розмові з блогеркою Машею Батіг він зізнався, що готовий прощати адюльтери другої половинки.
Клопотенко вважає, що якщо людина таким чином реалізує свої бажання, то вона не бачить у зрадах нічого поганого.
"Я не питав. Я не проти. Якщо хтось мені зраджує - я "за". Вважаю, якщо люди хочуть займатися, то нехай займаються. Це ж приємно було в той момент. Я був би щасливий, що їй класно", - висловився шеф-кухар.
Нещодавно Євген розкрив, що перебуває у стосунках із 30-річною комунікаційницею Катериною Воскресенською. У жовтні пара оголосила про свій зв'язок публічно після дев'яти місяців стосунків.
Проте Клопотенко не вважає, що у стосунках він має право заводити інтрижки з іншими дівчатами. Пара намагається будувати відкриті та чесні стосунки.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що ведучий романтичного реаліті "Холостяк" Григорій Решетник висловив свої емоції після фіналу шоу і поділився, чи була у нього фаворитка. Зараз готується випуск постшоу, який вийде в ефір через тиждень після фіналу.
Також Анна Asti, яка зрадила Україну і втекла в терористичну РФ, раптово злягла з хворобою. Артистку продовжують переслідувати невдачі. Нещодавно вона домоглася участі у великому телевізійному проєкті "Голос" на федеральному каналі, проте перед самим початком зйомок співачка занедужала.
Вас може зацікавити:
- "Радість не скасовує печаль": дружина Вілліса розкрила деталі Різдва з хворим на деменцію актором
- "Вже проявляється": Олена Тополя розповіла про особисте життя після розлучення
- Олександр Терен закрутив новий роман - хто його обраниця
Про персону: Євген Клопотенко
Клопотенко Євген Вікторович - український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер і телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред