"Я був би щасливий": Клопотенко здивував ставленням до зрад партнерки

Відомий шеф-кухар розповів про принципи в особистому житті.

Євген Клопотенко - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євген Клопотенко

Євген Клопотенко розповів про ставлення до зрад

Чому він готовий їх прощати

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко здивував своїм ставленням до зрад партнера. У розмові з блогеркою Машею Батіг він зізнався, що готовий прощати адюльтери другої половинки.

Клопотенко вважає, що якщо людина таким чином реалізує свої бажання, то вона не бачить у зрадах нічого поганого.

Євген Клопотенко про зради / Скриншот YouTube

"Я не питав. Я не проти. Якщо хтось мені зраджує - я "за". Вважаю, якщо люди хочуть займатися, то нехай займаються. Це ж приємно було в той момент. Я був би щасливий, що їй класно", - висловився шеф-кухар.

Нещодавно Євген розкрив, що перебуває у стосунках із 30-річною комунікаційницею Катериною Воскресенською. У жовтні пара оголосила про свій зв'язок публічно після дев'яти місяців стосунків.

Євген Клопотенко - дівчина / фото: instagram.com, Євген Клопотенко

Проте Клопотенко не вважає, що у стосунках він має право заводити інтрижки з іншими дівчатами. Пара намагається будувати відкриті та чесні стосунки.

Про персону: Євген Клопотенко Клопотенко Євген Вікторович - український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер і телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

