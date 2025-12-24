Де зараз Людмила Янукович: що відомо про дружину президента-втікача

Коротко:
- Де зараз Людмила Янукович
- Що робить зараз Людмила Янукович
"Батя, я стараюся"! Автора цих слів можна назвати буквально одразу ж. Ще ніхто в історії України не проявлявся так, як перша леді та дружина президента-втікача Віктора Януковича - Людмила.
Після того, як її чоловік-зрадник сховався в терористичній Росії, про саму жінку невідомо нічого. Вона зникла з публічного простору 2014 року і відтоді її фото не потрапляли до ЗМІ.
За повідомленнями різних джерел, вона оселилася в анексованому Росією Криму - у селищі Відрадне неподалік Ялти. Повідомляють, що проживає вона у величезній віллі, що охороняється.
На віллі є СПА, басейни та інші "радощі" багатого життя. Крім того, у вілли є власний пляж.
У січні 2022 року російські ЗМІ написали, що Людмила Янукович померла. Цю інформацію поширив політтехнолог і блогер Володимир Петров, зазначивши, що смерть Людмили Янукович дивним чином збіглася з її вакцинацією "Супутником V" у ковідні часи.
"Офіційно інсульт, але за чотири дні до крововиливу вона отримала другу дозу "Супутник V". Інформація від лікаря швидкої, який приїжджав на виклик і транспортував її до лікарні", - писав тоді Петров.
Втім, у команді юристів самого Януковича, ці слуги спростували і повідомили, що жінка жива і здорова.
У свої 76 років Янукович не бідує, а навіть має певний бізнес. Зокрема, через систему посередників вона володіє мережею елітних продуктових супермаркетів "Меркурій" у Севастополі.
Останнє фото Янукович датоване 2019 роком. Повідомляється, що це фото зроблено на кладовищі в Севастополі, де нібито похований молодший син Януковича Віктор.
Смерть Віктора Януковича-молодшого
22 березня 2015 року українське інтернет-видання "Лівий берег" із посиланням на 4 джерела, зокрема й неназвані російські, повідомило, що Віктор Вікторович Янукович загинув увечері 20 березня. В акваторії озера Байкал у районі північної частини острова Ольхон мікроавтобус "Volkswagen" провалився під лід. У салоні мікроавтобуса перебувало 6 осіб, з яких покинути машину, що тоне, змогли всі, крім водія, пристебнутого ременем безпеки. Водієм виявився син президента-втікача Януковича - Віктор.
Віктор Янукович-молодший був похований на Братському військово-меморіальному кладовищі в окупованому Росією Севастополі. Цього ж дня Партія регіонів опублікувала на своєму офіційному сайті некролог.
Про персону: Людмила Янукович
Людмила Янукович - колишня українська інженерка, яка обіймала посаду першої леді України з 2010 по 2014 рік, будучи дружиною президента Віктора Януковича. У 1971 році Людмила вийшла заміж за Віктора Януковича. У лютому 2017 року Віктор Янукович заявив, що вони розлучилися після 45 років шлюбу. У них було двоє синів, Олександр і Віктор; молодший Віктор був членом парламенту України з 2006 до 2014 року і загинув у 2015 році.
