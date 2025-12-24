Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Де зараз Людмила Янукович: що відомо про дружину президента-втікача

Олена Кюпелі
24 грудня 2025, 08:42
97
Куди поділася дружина Януковича Людмила і що вона робить зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Людмила Янукович живе в окупованому Криму
Людмила Янукович живе в окупованому Криму / Колаж Главред, фото скріншот, відкриті джерела

Коротко:

  • Де зараз Людмила Янукович
  • Що робить зараз Людмила Янукович

"Батя, я стараюся"! Автора цих слів можна назвати буквально одразу ж. Ще ніхто в історії України не проявлявся так, як перша леді та дружина президента-втікача Віктора Януковича - Людмила.

Після того, як її чоловік-зрадник сховався в терористичній Росії, про саму жінку невідомо нічого. Вона зникла з публічного простору 2014 року і відтоді її фото не потрапляли до ЗМІ.

відео дня
Людмила Янукович
Людмила Янукович / lifedon.com.ua

За повідомленнями різних джерел, вона оселилася в анексованому Росією Криму - у селищі Відрадне неподалік Ялти. Повідомляють, що проживає вона у величезній віллі, що охороняється.

На віллі є СПА, басейни та інші "радощі" багатого життя. Крім того, у вілли є власний пляж.

Де зараз Людмила Янукович: що відомо про дружину президента-втікача
"Чайний будиночок", у якому живе Люся Янукович / Фото з мережі

У січні 2022 року російські ЗМІ написали, що Людмила Янукович померла. Цю інформацію поширив політтехнолог і блогер Володимир Петров, зазначивши, що смерть Людмили Янукович дивним чином збіглася з її вакцинацією "Супутником V" у ковідні часи.

"Офіційно інсульт, але за чотири дні до крововиливу вона отримала другу дозу "Супутник V". Інформація від лікаря швидкої, який приїжджав на виклик і транспортував її до лікарні", - писав тоді Петров.

Людмила Янукович не виходить на публіку
Людмила Янукович не виходить на публіку / Фото зі ЗМІ

Втім, у команді юристів самого Януковича, ці слуги спростували і повідомили, що жінка жива і здорова.

У свої 76 років Янукович не бідує, а навіть має певний бізнес. Зокрема, через систему посередників вона володіє мережею елітних продуктових супермаркетів "Меркурій" у Севастополі.

Янукович володіє мережею супермаркетів
Янукович володіє мережею супермаркетів / Фото vvsev.com

Останнє фото Янукович датоване 2019 роком. Повідомляється, що це фото зроблено на кладовищі в Севастополі, де нібито похований молодший син Януковича Віктор.

Людмила Янукович на кладбище
Людмила Янукович на кладовищі / Фото з відкритих джерел

Смерть Віктора Януковича-молодшого

22 березня 2015 року українське інтернет-видання "Лівий берег" із посиланням на 4 джерела, зокрема й неназвані російські, повідомило, що Віктор Вікторович Янукович загинув увечері 20 березня. В акваторії озера Байкал у районі північної частини острова Ольхон мікроавтобус "Volkswagen" провалився під лід. У салоні мікроавтобуса перебувало 6 осіб, з яких покинути машину, що тоне, змогли всі, крім водія, пристебнутого ременем безпеки. Водієм виявився син президента-втікача Януковича - Віктор.

Віктор Янукович-молодший був похований на Братському військово-меморіальному кладовищі в окупованому Росією Севастополі. Цього ж дня Партія регіонів опублікувала на своєму офіційному сайті некролог.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, український відомий ведучий Слава Дьомін поділився з передплатниками, що вночі російський Shahed потрапив у будинок по сусідству з його.

Раніше повідомлялося, що Король Карл III вкрай незадоволений чутками про сходження принца Вільяма на престол. Монарх, зокрема, "не в захваті" від припущень, що його старший син керує країною на тлі боротьби 77-річного короля з раком.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Людмила Янукович

Людмила Янукович - колишня українська інженерка, яка обіймала посаду першої леді України з 2010 по 2014 рік, будучи дружиною президента Віктора Януковича. У 1971 році Людмила вийшла заміж за Віктора Януковича. У лютому 2017 року Віктор Янукович заявив, що вони розлучилися після 45 років шлюбу. У них було двоє синів, Олександр і Віктор; молодший Віктор був членом парламенту України з 2006 до 2014 року і загинув у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Людмила Янукович Віктор Янукович Син Януковича втеча Януковича
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Екологічна катастрофа в Одесі: біля двох пляжів виявили нафтові плями та загиблих птахів

Екологічна катастрофа в Одесі: біля двох пляжів виявили нафтові плями та загиблих птахів

09:35Україна
Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун

Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун

09:00Інтерв'ю
На столі - чотири документи: у США розповіли, що обговорюють на мирних переговорах

На столі - чотири документи: у США розповіли, що обговорюють на мирних переговорах

08:39Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 24 грудня: Коням - образи, Свиням - занепокоєння

Китайський гороскоп на завтра 24 грудня: Коням - образи, Свиням - занепокоєння

Доведеться заплатити 55 000 гривень: водіїв масово штрафують за "зайвий" одяг

Доведеться заплатити 55 000 гривень: водіїв масово штрафують за "зайвий" одяг

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

"Дізнався вночі": мовчун Леонтьєв зазнав важкої втрати

"Дізнався вночі": мовчун Леонтьєв зазнав важкої втрати

Останні новини

09:35

"Ми попереджали": місто на Донбасі перейшло під повний контроль ЗС РФ - DeepState

09:35

Екологічна катастрофа в Одесі: біля двох пляжів виявили нафтові плями та загиблих птахів

09:24

Гороскоп Таро на завтра 25 грудня: Тельцям - вірити в себе, Терезам - рівновага

09:14

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:06

У сейфі банку відкрили валізу зі скарбами династії Габсбургів: що там знайшли

ПДВ на електрокари, пенсії по-новому та євро по 51: що змінюється для українців з 1 січняПДВ на електрокари, пенсії по-новому та євро по 51: що змінюється для українців з 1 січня
09:00

Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун

08:42

Де зараз Людмила Янукович: що відомо про дружину президента-втікача

08:39

На столі - чотири документи: у США розповіли, що обговорюють на мирних переговорах

08:34

У Москві знову вибухнуло авто: загинули двоє співробітників ДПС, є важкі поранені

Реклама
08:10

Повернення техогляду в Україні: чому запровадити систему буде складноПогляд

07:40

Нічна атака БПЛА в Тульській області: горить стратегічно важливий завод у Єфремові

06:57

РФ вдарила по Запоріжжю КАБами: спалахнули пожежі, поранено людейФотоВідео

06:14

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансахВідео

06:10

Путін та його еліти не бачать майбутнього росії без УкраїниПогляд

05:23

Чи гріх після втрати близької людини знайти їй заміну: священник вказав на нюанс

04:45

"Не може встати": зі зрадницею Асті сталася біда

04:20

Знайдено "ген безсмертя": давня ДНК різко підвищує шанси дожити до 100 років

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці нареченої з квітами за 45 секунд

03:30

"Прямий шлях до підриву довіри": у КВУ оцінили ідею багатоденних виборів в Україні

03:00

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Реклама
02:11

Це збереже улюблений одяг надовго: як правильно прати одяг вручну

01:50

Графіки можуть затягнутися: експерт назвав терміни відновлення потужності АЕС

01:30

У легендарного американського співака виявили онкологію

00:50

Взимку авто "їсть" більше пального: експерти розповіли, як реально заощадити

23 грудня, вівторок
23:55

РФ готує новий масований удар по Україні: названо небезпечну дату і цілі

23:55

Секрет пишного цвітіння магнолії: експерт розкрив прості правила зимового доглядуВідео

22:55

Пенсія під загрозою: у ПФУ попередили про втрату стажу і дали важливу пораду

22:55

Шовковський визначився з пріоритетами після відставки: що відомо

22:38

"Радість не скасовує печаль": дружина Вілліса розкрила деталі Різдва з хворим на деменцію актором

22:28

Смертельна авіакатастрофа: літак із вищим військовим командуванням Лівії розбився під Анкарою

21:57

Багато вогню і вибиті вікна: у Чернігові РФ вдарила дроном по багатоповерхівці

21:51

Не буде успіху: Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати 2026 рік

21:43

"Справжня": Ксенія Мішина похвалилася вагітністю

21:39

Відключення світла для Дніпропетровщині: ДТЕК вводить тривалі обмеження на 24 грудняФото

21:25

Графіки відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 24 грудняФото

21:09

"Загинула сусідка": відомий ведучий розповів про нічний обстріл Києва

21:02

Стало відомо, чому король Чарльз не хоче передавати трон: справа у Вільямі

20:58

Підірвано унікальний літак РФ - "морський шпигун": деталі потужного удару СБУВідео

20:34

Існує викока ймовірність нового удару по Україні найближчим часом - що відомо

20:33

Варто їсти щодня: названо продукт, який покращує роботу імунної системи

Реклама
20:32

Саркофаг ЧАЕС може обвалитисяв разі нового удару росіян - директор станції

19:51

Завершення війни: у ГУР назвали ймовірні терміни й розкрили головну умову

19:20

Святвечір без світла: де не буде електроенергії у середу, 24 грудня

19:10

РФ готує нову атаку на Україну: що задумали окупантиПогляд

19:09

Головоломка для супер кмітливих: знайдіть число 623 лише за 32 секунди

18:49

Є поранені та "прильоти": росіяни завдали удару по підприємству на Полтавщині

18:36

Сили оборони вийшли з одного із міст на Донеччині - Генштаб

18:28

РФ може звузити фронт для нового удару: генерал про загрозу для великих містВідео

18:24

Чи можна пити алкоголь на Святвечір: священник здивував відповіддюВідео

18:21

Гороскоп на завтра 24 грудня: Стрільцям - щастя, Водоліям - великий прибуток

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти