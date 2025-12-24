"Уже проявляється": Олена Тополя розповіла про особисте життя після розлучення

Співачка прокоментувала розрив та як зараз дивиться на нові стосунки.

Олена Тополя розлучення - співачка заговорила про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Коротко:

Олена Тополя вже місяць офіційно ходить у холостячках

Співачка розповіла, як змінилося її особисте життя

Українська співачка Олена Тополя першого грудня оголосила про розставання зі своїм чоловіком, фронтменом гурту Антитіла Тарасом Тополею, після 12 років разом. Після розлучення артистка не планує відмовлятися від прізвища колишнього чоловіка, і запевняє, що розлучилася з ним на мажорній ноті.

Про це та про зміни в особистому житті Тополя розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко. Співачка зазначила, що не поспішає шукати нових стосунків, хоча вже отримує певні знаки уваги від чоловіків.

"Я вірю в долю, вірю у творця в першу чергу. Я довіряю своє життя тому, хто мене привів у цей світ. Стається так, як має статися. Іноді ти проходиш через різні стани, але задля того, щоб дійти до чогось, що потрібно досягти. Зараз точно не шукаю ніяких відносин. Є певна увага, уже проявляється. Але мені прямо дивно від цього. Мені треба час", - каже Олена.

Олена Тополя розлучення - співачка заговорила про особисте життя / Скриншот YouTube

Тарас та Олена Тополі одружилися у 2013 році. За час сімейного життя у пари з'явилося троє дітей: Роман (2013), Марк (2015) і Марія (2020). До оголошення про розлучення Тополі кілька разів зізнавалися, що в їхньому шлюбі існують проблеми.

Тарас та Олена Тополі / фото: instagram.com/alyoshasinger

Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

