Обов’язковий техогляд авто: адвокат розкрив, чому його впровадження малоймовірне

Повернення техогляду не дасть відчутного ефекту для безпеки, але створить низку проблем для автовласників.

https://glavred.net/auto/obyazatelnyy-tehosmotr-avto-advokat-raskryl-pochemu-ego-vnedrenie-maloveroyatno-10726769.html Посилання скопійоване

Обов’язковий техогляд авто в Україні/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що мова:

Держава зараз не буде запроваджувати техогляд, адже він лише посилить напругу в суспільстві

Ефект для безпеки буде мінімальний, адже частка ДТП з технічних причин всього 1%

Запровадження вимагатиме масштабної інфраструктури й несе ризики корупції

Питання відновлення технічного огляду для приватних автомобілів періодично з’являється у публічному просторі, однак реальних рішень досі немає. Адвокат Вадим Володарський у коментарі Главреду наголосив, що у нинішніх умовах держава навряд чи буде займатися цим питанням, адже воно може лише посилити напругу в суспільстві без відчутного позитивного ефекту для безпеки дорожнього руху.

Юрист нагадав, що техогляд для легкових авто був скасований ще за часів Януковича через тотальну корупцію. За його словами, процес був настільки корумпованим, що техогляди масово "купувалися", і це не було чимось незвичайним - про це знали всі.

відео дня

Він підкреслив, що навіть тоді, коли техогляд "купували", і зараз, коли його для приватних авто немає, частка ДТП з технічних причин становить близько 1%. У цю цифру входять як реальні технічні несправності, так і випадки, коли водій лише посилається на технічну причину, а також ситуації з раптовими несправностями - наприклад, коли лопається колесо, які техогляд передбачити не може.

"Тому, навіть якщо щось подібне буде введено і навіть якщо уявити, що цей процес якимось чином майже повністю позбавить від корупції, це все одно ніяк не вплине на безпеку дорожнього руху", - підкреслює Володарський.

Він додав, що навіть коли комерційний транспорт проходить обов'язковий технічний контроль, на дорогах нерідко можна побачити вантажівки, за якими тягнеться густий стовп диму на всю проїжджу частину

Адвркат окремо звернув увагу на проблему старих автомобілів та якості палива, яке в Україні далеко не завжди відповідає стандартам. Це, на його думку, особливо впливатиме на проходження перевірок у частині викидів і може призвести до того, що справні автомобілі матимуть труднощі з проходженням техогляду не з вини власників, а через екологічні норми.

За його словами, гармонізація з європейським законодавством ускладнена тим, що в країнах ЄС немає єдиної практики. Там техогляд проводиться по-різному: десь жорстко, десь лояльніше, а іноді трапляються випадки формального або "купленого" огляду. При цьому середній вік автопарку в Україні перевищує 20 років, якість доріг значно гірша ніж у Європі, а стан ходової частини автомобілів часто страждає саме через інфраструктуру.

Юрист додав, що у разі запровадження техогляду для всього приватного транспорту постане питання інфраструктури, адже йдеться про мільйони автомобілів, для яких потрібно створити достатню кількість станцій технічного контролю.

Також слід враховувати проблеми з електропостачанням і забезпеченням стабільної роботи такого обладнання. За словами Володарського, реального виграшу для безпеки руху при цьому не буде, а проблем у всіх учасників процесу - дуже багато.

"Є й ризик зловживань. Якщо техогляд проводитимуть окремі приватні станції, то тоді потрібна окрема інфраструктура. Якщо ж це будуть ті ж СТО, які одночасно займаються ремонтом, завжди існуватиме спокуса "знаходити" несправності з метою додаткового заробітку", - попередив адвокат про ще один ризик зловживань.

Техогляд втомобілів - новини за темою

Як писав Главред, в Україні готуються до масштабної реформи у сфері безпеки на дорогах - планують запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Нині така вимога поширюється лише на комерційні вантажівки та автобуси.

Нагадаємо, в Україні змінюється порядок проходження технічного огляду автомобілів. Починаючи з 1 липня 2025 року, усі перевірки транспортних засобів мають обов’язково супроводжуватися відеофіксацією.

Читайте також:

Про персону: Вадим Володарський Вадим Володарський – український юрист та адвокат, який спеціалізується на питаннях, пов’язаних з автотранспортом, дорожнім рухом, ДТП та адміністративною відповідальністю водіїв. Він регулярно виступає як правовий експерт у національних медіа, коментує зміни в законодавстві, судову практику та спірні ситуації у сфері автомобільного права, зокрема технічний контроль, страхування та відповідальність учасників дорожнього руху. Часто коментує резонансні випадки, пов’язані з порушеннями ПДР, та надає юридичні консультації водіям.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред