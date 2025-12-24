Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Залишається приймати": Решетнік відреагував на вибір "Холостяка" у фіналі

Христина Трохимчук
24 грудня 2025, 10:01
55
Ведучий шоу "Холостяк" розкрив емоції після фіналу "Холостяка"
Григорій Решетник про Тараса Цимбалюка
Григорій Решетнік про Тараса Цимбалюка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Григорій Решетнік, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

  • Григорій Решетник висловився після фіналу "Холостяка"
  • Хто став фавориткою ведучого

Ведучий романтичного реаліті "Холостяк" Григорій Решетнік висловив свої емоції після фіналу шоу і поділився, чи була у нього фаворитка. Решетнік поспілкувався з OBOZ.UA за лаштунками телешоу "Танці з зірками".

Григорій повідомив, що, звичайно ж, знає, хто став переможницею "Холостяка" 2025 року. Наразі готується випуск постшоу, який вийде в ефір за тиждень після фіналу і розкриє закулісні моменти реаліті.

відео дня
Григорій Решетник
Григорій Решетнік - фінал "Холостяка" / фото: instagram.com, Григорій Решетнік

"Звичайно, я вже знаю, чим закінчиться "Холостяк" і кого вибере Тарас Цимбалюк. Ми вже готуємо постшоу про життя після проекту, яке вийде через тиждень після фіналу. Чи є у мене фаворитка? Ні, у мене їх немає - вболіваю за щастя кожної учасниці, хочу, щоб після нашого проєкту життя у всіх склалося класно", - поділився він.

Ведучий стримано відреагував на вибір Тараса Цимбалюка і заявив, що ми повинні прийняти рішення Холостяка.

'Залишається приймати': Решетнік відреагував на вибір 'Холостяка' у фіналі
Григорій Решетнік - хто переміг у "Холостяку" / фото: instagram.com, Христина Решетнік

"Найголовніше, щоб це була фаворитка головного героя. А нам залишається тільки приймати і не втручатися в любовні справи. Звичайно, буде складно тим, кого не виберуть, і радісно тим, кого виберуть, але це, так би мовити, такий формат", - стверджує Решетнік.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка Анна Asti, яка зрадила Україну і втекла в терористичну РФ, раптово злягла з хворобою. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, вона навіть не може встати з ліжка. Своєю хворобою Asti підвела близько 300 осіб.

Також телеведучий і капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан відверто розповів, як змінилися його пріоритети у святковий період. Сьогодні Різдво в родині Педанів має свої особливі та дуже теплі традиції. Частину з них ведучий перейняв від своєї дружини Інни.

Вас може зацікавити:

Про персону: Григорій Решетник

Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Григорій Решетник шоу Холостяк новини шоу бізнесу Тарас Цимбалюк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скасування воєнного стану та мобілізації: Зеленський назвав умови і терміни

Скасування воєнного стану та мобілізації: Зеленський назвав умови і терміни

11:42Україна
Українцям дадуть шанс оцінити мирний план: Зеленський анонсував можливий референдум

Українцям дадуть шанс оцінити мирний план: Зеленський анонсував можливий референдум

10:37Україна
Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану: про що в них йдеться

Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану: про що в них йдеться

10:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

Доведеться заплатити 55 000 гривень: водіїв масово штрафують за "зайвий" одяг

Доведеться заплатити 55 000 гривень: водіїв масово штрафують за "зайвий" одяг

"Дізнався вночі": мовчун Леонтьєв зазнав важкої втрати

"Дізнався вночі": мовчун Леонтьєв зазнав важкої втрати

Чи можна пити алкоголь на Святвечір: священник здивував відповіддю

Чи можна пити алкоголь на Святвечір: священник здивував відповіддю

Останні новини

11:44

"Розбила мені серце": Барських зі сцени зробив зізнання про роман із Лободою

11:42

Скасування воєнного стану та мобілізації: Зеленський назвав умови і терміни

10:51

Обов’язковий техогляд авто: адвокат розкрив, чому його впровадження малоймовірне

10:44

"Я був би щасливий": Клопотенко здивував ставленням до зрад партнеркиВідео

10:40

Астрологи назвали знаки зодіаку, які мають найвищий інтелект

ПДВ на електрокари, пенсії по-новому та євро по 51: що змінюється для українців з 1 січняПДВ на електрокари, пенсії по-новому та євро по 51: що змінюється для українців з 1 січня
10:37

Українцям дадуть шанс оцінити мирний план: Зеленський анонсував можливий референдум

10:30

Що не можна дарувати на Новий рік: три речі, які можуть притягнути бідиВідео

10:29

Китайський гороскоп на завтра 25 грудня: Собакам - втрати, Козлам - стрес

10:26

Головна бізнес-премія країни "Вибір року" представила перелік лідерів ринку 2025 року новини компанії

Реклама
10:24

Вчені розкрили таємницю сезонів, яка десятиліттями залишалася непоміченою

10:16

Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану: про що в них йдеться

10:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 грудня (оновлюється)

10:10

Олександр Терен закрутив новий роман - хто його обраниця

10:09

В Україну прийшов холод із Баренцового моря: коли вдарять сильні морози та піде сніг

10:04

Дешевше вже не буде: які продукти почнуть стрімко дорожчати з січня

10:01

"Залишається приймати": Решетнік відреагував на вибір "Холостяка" у фіналі

09:47

"Уже проявляється": Олена Тополя розповіла про особисте життя після розлучення

09:35

"Ми попереджали": місто на Донбасі перейшло під повний контроль ЗС РФ - DeepState

09:35

Екологічна катастрофа в Одесі: біля двох пляжів виявили нафтові плями та загиблих птахів

09:24

Гороскоп Таро на завтра 25 грудня: Тельцям - вірити в себе, Терезам - рівновага

Реклама
09:14

Карта Deep State онлайн за 24 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:06

У сейфі банку відкрили валізу зі скарбами династії Габсбургів: що там знайшли

09:00

Китай готується забрати частину Росії і має апетити не тільки щодо Далекого Сходу – Ягун

08:42

Де зараз Людмила Янукович: що відомо про дружину президента-втікача

08:39

На столі - чотири документи: у США розповіли, що обговорюють на мирних переговорах

08:34

У Москві знову вибухнуло авто: загинули двоє співробітників ДПС, є важкі поранені

08:10

Повернення техогляду в Україні: чому запровадити систему буде складноПогляд

07:40

Нічна атака БПЛА в Тульській області: горить стратегічно важливий завод у Єфремові

06:57

РФ вдарила по Запоріжжю КАБами: спалахнули пожежі, поранено людейФотоВідео

06:14

Гороскоп на 2026 рік: названо найголовніших щасливчиків і в коханні, і у фінансахВідео

06:10

Путін та його еліти не бачать майбутнього росії без УкраїниПогляд

05:23

Чи гріх після втрати близької людини знайти їй заміну: священник вказав на нюанс

04:45

"Не може встати": зі зрадницею Асті сталася біда

04:20

Знайдено "ген безсмертя": давня ДНК різко підвищує шанси дожити до 100 років

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці нареченої з квітами за 45 секунд

03:30

"Прямий шлях до підриву довіри": у КВУ оцінили ідею багатоденних виборів в Україні

03:00

Смуга багатства вже поруч: чотири знаки зодіаку стануть щасливчиками грудня

02:11

Це збереже улюблений одяг надовго: як правильно прати одяг вручну

01:50

Графіки можуть затягнутися: експерт назвав терміни відновлення потужності АЕС

01:30

У легендарного американського співака виявили онкологію

Реклама
00:50

Взимку авто "їсть" більше пального: експерти розповіли, як реально заощадити

23 грудня, вівторок
23:55

РФ готує новий масований удар по Україні: названо небезпечну дату і цілі

23:55

Магнолія без квітів: експерт розповів про основні помилки садівниківВідео

22:55

Пенсія під загрозою: у ПФУ попередили про втрату стажу і дали важливу пораду

22:55

Шовковський визначився з пріоритетами після відставки: що відомо

22:38

"Радість не скасовує печаль": дружина Вілліса розкрила деталі Різдва з хворим на деменцію актором

22:28

Смертельна авіакатастрофа: літак із вищим військовим командуванням Лівії розбився під Анкарою

21:57

Багато вогню і вибиті вікна: у Чернігові РФ вдарила дроном по багатоповерхівці

21:51

Не буде успіху: Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати 2026 рік

21:43

"Справжня": Ксенія Мішина похвалилася вагітністю

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти