'Залишається приймати': Решетнік відреагував на вибір 'Холостяка' у фіналі

Ведучий шоу "Холостяк" розкрив емоції після фіналу "Холостяка"

https://glavred.net/stars/ostaetsya-prinimat-reshetnik-otreagiroval-na-vybor-holostyaka-v-finale-10726739.html Посилання скопійоване

Григорій Решетнік про Тараса Цимбалюка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Григорій Решетнік, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

Григорій Решетник висловився після фіналу "Холостяка"

Хто став фавориткою ведучого

Ведучий романтичного реаліті "Холостяк" Григорій Решетнік висловив свої емоції після фіналу шоу і поділився, чи була у нього фаворитка. Решетнік поспілкувався з OBOZ.UA за лаштунками телешоу "Танці з зірками".

Григорій повідомив, що, звичайно ж, знає, хто став переможницею "Холостяка" 2025 року. Наразі готується випуск постшоу, який вийде в ефір за тиждень після фіналу і розкриє закулісні моменти реаліті.

відео дня

Григорій Решетнік - фінал "Холостяка" / фото: instagram.com, Григорій Решетнік

"Звичайно, я вже знаю, чим закінчиться "Холостяк" і кого вибере Тарас Цимбалюк. Ми вже готуємо постшоу про життя після проекту, яке вийде через тиждень після фіналу. Чи є у мене фаворитка? Ні, у мене їх немає - вболіваю за щастя кожної учасниці, хочу, щоб після нашого проєкту життя у всіх склалося класно", - поділився він.

Ведучий стримано відреагував на вибір Тараса Цимбалюка і заявив, що ми повинні прийняти рішення Холостяка.

Григорій Решетнік - хто переміг у "Холостяку" / фото: instagram.com, Христина Решетнік

"Найголовніше, щоб це була фаворитка головного героя. А нам залишається тільки приймати і не втручатися в любовні справи. Звичайно, буде складно тим, кого не виберуть, і радісно тим, кого виберуть, але це, так би мовити, такий формат", - стверджує Решетнік.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка Анна Asti, яка зрадила Україну і втекла в терористичну РФ, раптово злягла з хворобою. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, вона навіть не може встати з ліжка. Своєю хворобою Asti підвела близько 300 осіб.

Також телеведучий і капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан відверто розповів, як змінилися його пріоритети у святковий період. Сьогодні Різдво в родині Педанів має свої особливі та дуже теплі традиції. Частину з них ведучий перейняв від своєї дружини Інни.

Вас може зацікавити:

Про персону: Григорій Решетник Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред