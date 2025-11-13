Росія вдарила по Миколаєву: є поранені у важкому стані

Під атакою в місті була промислова інфраструктура.

Росія вдарила по Миколаєву - є поранені / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росія атакувала Миколаїв "Шахедом"

Порарень зазнали шестеро осіб, троє з них - у важкому стані

Під атакою була промислова інфраструктура

Вранці 13 листопада російська армія атакувала Миколаїв ударним безпілотником типу "Шахед".

Під атакою в місті була промислова інфраструктура. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Станом на зараз внаслідок ранкового удару "шахедом" по Миколаєву поранення отримали шестеро людей" - зазначив Кім.

Він додає, що троє з них перебувають у важкому стані. Надається вся необхідна медична допомога.

Близько восьмої години ранку у регіоні було оголошено сигнал повітряної тривоги. Тоді місцевих жителів попереджали про загрозу ударних дронів для всієї області.

Дронові атаки РФ - останні новини

Нагадаємо, як повідломляв Главред, у середу, 12 листопада, росіяни здійснили серію атак дронами-камікадзе по Холодногірському району Харкова. Внаслідок трьох ударів пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Постраждали троє людей.

Крім того, у ніч на 7 листопада, окупанти завдали удару дронами по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждав місцевий дитячий садок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в четвер, 6 листопада, російська армія атакувала цивільний автобус в Херсоні. Унаслідок атаки постраждали троє пасажирів - 74-річна жінка, 43-річний чоловік і 14-річна дівчинка.

Читайте також:

