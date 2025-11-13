Рус
Атака РФ по Харківщині: у лікарні помер 16-річний хлопець

Інна Ковенько
13 листопада 2025, 16:38оновлено 13 листопада, 17:14
У лікарні помер підліток, який постраждав внаслідок влучання російського дрона по автомобілю.
Коротко:

  • 10 листопада Росія дронами атакувала 6 населених пунктів Харківщини
  • Постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець
  • 16-річний підліток помер у лікарні в четвер, 12 листопада

У лікарні помер 16-річний підліток, який постраждав внаслідок атаки російського дрона по цивільному авто у селі Рубіжне Вовчанської громади Харківської області.

Хлопець помер від отриманих травм ввечері 12 листопада. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"Напередодні російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль на Вовчанському напрямку - поранені двоє чоловіків, їхній стан середньої тяжкості", - повідомляв очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Скільки потрібно засобів для знищення ворожих дронів - думка експерта

Сергій Бескрестнов в інтерв'ю Главреду повідомляв про те, що Україні ніколи не буде достатньо авіації та інших будь-яких засобів для боротьби проти російських "Шахедів", адже жоден із цих засобів не дає стовідсоткової гарантії знищення повітряних цілей.

Водночас через велику територію та лінію фронту захищатися від ворожих атак з повітря надзвичайно важко.

"Коли розробляються загальнонаціональні ініціативи з нарощування таких засобів захисту, це підвищує рівень безпеки в різних напрямках. Ці заходи ефективні тоді, коли вони працюють у комплексі з іншими підрозділами - мобільними групами, дронами-перехоплювачами тощо. У сукупності це дає змогу максимально підвищити безпеку тилових населених пунктів", - зазначив експерт.

Атаки РФ на Харківщину - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, у середу, 12 листопада, російські війська здійснили серію атак дронами-камікадзе по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними, внаслідок трьох ударів пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Постраждали троє людей.

Крім того, 7 листопада, Росія вдарила авіабомбами по АЗС на Харківщині. Унаслідок авіаудару травмовано п’ятьох людей, серед яких працівник поліції. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Раніше, вночі, 4 листопада, окупанти атакували Харківщину безпілотниками, зокрема, поцілили по пожежному депо і техніці - внаслідок ворожих ударів постраждали 6 людей, серед яких рятувальники.

Про персону: Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

війна в Україні обстріли атака дронів
