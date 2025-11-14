'Найбільша загроза': експерт розповів, куди буде цілити РФ ракетами і дронами

Повернути систему в повноцінний стан за короткий проміжок часу неможливо, вважає експерт.



Експерт розповів, куди буде цілити РФ ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Ви дізнаєтеся:

Де в Україні найбільше електроенергії

Що буде, якщо РФ продовжуватиме завдавати ударів по нашій енергетиці

У разі колапсу енергосистеми ситуація з відключенням електроенергії в різних областях буде різною. Як і зараз: у регіонах сходу та північного сходу світло може бути лише кілька годин на добу.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

За його словами, у деяких західних областях тимчасово спостерігається профіцит електроенергії.

"Але передати її в інші регіони неможливо через обмежену пропускну спроможність енергосистеми, адже завдано шкоди низці підстанцій, через які має проходити ця електроенергія. Тому відсутність відключень там - явище тимчасове", - зазначив експерт.

Гончар зауважив, що росіяни завдають ударів, а наші енергетики постійно працюють над відновленням, однак повернути систему в повноцінний стан за короткий проміжок часу неможливо.

"Однак вдається відновлювати її до мінімально необхідного режиму - це, власне, і відбувається постійно з жовтня, коли поновилися систематичні масовані удари по енергетичній інфраструктурі", - пояснив він.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Інфографіка: Главред

Експерт вважає, що ситуація й надалі залишатиметься складною.

"Найбільша загроза (яка і зараз має місце) - спроби Росії повністю ізолювати атомні електростанції від енергосистеми. Це робиться шляхом ураження підстанцій, через які передається вироблена атомними блоками електроенергія. Самі станції можуть продовжувати виробництво, але подати цю енергію в мережу неможливо, доки не будуть відремонтовані підстанції та проведена перекомутація. Отже, ситуація виглядає досить складною, але не варто малювати апокаліптичних картинок", - підсумував Гончар.

Вимкнення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, у Міненерго розповіли, чому в деяких областях не вимикають світло і хто складає графіки відключень електроенергії.

Як писав Главред, 13 листопада, у більшості регіонів України відключатимуть електроенергію згідно з графіками. Причина введення обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти України.

Водночас голова Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися в найближчі кілька тижнів.

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, обіймаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми та київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а 2009 року заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книжок і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

