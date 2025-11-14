Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Найбільша загроза": експерт розповів, куди буде цілити РФ ракетами і дронами

Сергій Кущ
14 листопада 2025, 19:01
439
Повернути систему в повноцінний стан за короткий проміжок часу неможливо, вважає експерт.
Експерт розповів, куди буде цілити РФ ракетами і дронами
Експерт розповів, куди буде цілити РФ ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Ви дізнаєтеся:

  • Де в Україні найбільше електроенергії
  • Що буде, якщо РФ продовжуватиме завдавати ударів по нашій енергетиці

У разі колапсу енергосистеми ситуація з відключенням електроенергії в різних областях буде різною. Як і зараз: у регіонах сходу та північного сходу світло може бути лише кілька годин на добу.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

відео дня

За його словами, у деяких західних областях тимчасово спостерігається профіцит електроенергії.

"Але передати її в інші регіони неможливо через обмежену пропускну спроможність енергосистеми, адже завдано шкоди низці підстанцій, через які має проходити ця електроенергія. Тому відсутність відключень там - явище тимчасове", - зазначив експерт.

Гончар зауважив, що росіяни завдають ударів, а наші енергетики постійно працюють над відновленням, однак повернути систему в повноцінний стан за короткий проміжок часу неможливо.

"Однак вдається відновлювати її до мінімально необхідного режиму - це, власне, і відбувається постійно з жовтня, коли поновилися систематичні масовані удари по енергетичній інфраструктурі", - пояснив він.

'Найбільша загроза': експерт розповів, куди буде цілити РФ ракетами і дронами
Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Інфографіка: Главред

Експерт вважає, що ситуація й надалі залишатиметься складною.

"Найбільша загроза (яка і зараз має місце) - спроби Росії повністю ізолювати атомні електростанції від енергосистеми. Це робиться шляхом ураження підстанцій, через які передається вироблена атомними блоками електроенергія. Самі станції можуть продовжувати виробництво, але подати цю енергію в мережу неможливо, доки не будуть відремонтовані підстанції та проведена перекомутація. Отже, ситуація виглядає досить складною, але не варто малювати апокаліптичних картинок", - підсумував Гончар.

Вимкнення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, у Міненерго розповіли, чому в деяких областях не вимикають світло і хто складає графіки відключень електроенергії.

Як писав Главред, 13 листопада, у більшості регіонів України відключатимуть електроенергію згідно з графіками. Причина введення обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти України.

Водночас голова Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися в найближчі кілька тижнів.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, обіймаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми та київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а 2009 року заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книжок і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Михайло Гончар відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вдарила по Сумах рідкісною ракетою: Ігнат назвав несподівану причину

РФ вдарила по Сумах рідкісною ракетою: Ігнат назвав несподівану причину

19:30Війна
"Найбільша загроза": експерт розповів, куди буде цілити РФ ракетами і дронами

"Найбільша загроза": експерт розповів, куди буде цілити РФ ракетами і дронами

19:01Україна
Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графіки

Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графіки

18:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Бикам - помилки, Коням - бунт

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

Загроза ракет всіх типів і дронів: Росія готує новий масований удар, що відомо

Загроза ракет всіх типів і дронів: Росія готує новий масований удар, що відомо

Одна дешева спеція рятує від болю в горлі та навіть ангіни: хімік здивував порадою

Одна дешева спеція рятує від болю в горлі та навіть ангіни: хімік здивував порадою

Останні новини

20:33

"Електроенергії може не бути днями": названо регіони, яким загрожує блекаут

20:08

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ — GET 2025 новини компанії

20:02

"Немає дому": відомий співак зізнався в залежності та живе по санаторіях

19:55

Не Київ і не Одесу: яке місто України німці окупували останнім у Другій світовій

19:34

Головоломка для людей з орлиним оком: знайдіть вишню без черв'яка за 30 секунд

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
19:30

РФ вдарила по Сумах рідкісною ракетою: Ігнат назвав несподівану причину

19:25

Покровськ на межі падіння: у Sky News назвали причину і розкрили найгірший сценарій

19:10

Одна з найбільш масованих атак росіян на Київ: деталіПогляд

19:01

"Найбільша загроза": експерт розповів, куди буде цілити РФ ракетами і дронами

Реклама
18:51

Відключення світла в Україні зміняться: в "Укренерго" зробили заяву про графікиВідео

18:42

Клієнтка ПриватБанку залишилася без копійки в кишені за кілька хвилин: у чому причина

18:36

Підірвали Транссиб і пустили поїзд під укіс: деталі спецоперації ГУР

18:25

Потужний вітер, зливи та похолодання: погода різко зміниться найближчими днями

18:18

Не просто пакування: чому насправді апельсини продають у червоних сітках

18:18

Блогер із Миколаєва став найкращим автором TikTok - чим він відомийВідео

18:01

Годин зі світлом стане більше: нові графіки обмежень на 15 листопада

17:43

Стіни обрушилися прямо на ліжко: люди дивом вижили під час атаки на КиївФотоВідео

17:38

Коли святкують День Святого Миколая 2025 року: точна дата

17:37

Потужний удар ракет і дронів ЗСУ: у РФ підірвано порт, НПЗ і установку ЗРК С-400

17:36

Долар раптово полетів вниз, євро шалено підскочило: курс валют на 17 листопада

Реклама
17:29

Яка ваша прихована духовна суперсила: про все розповість дата народження

17:25

У трьох знаків зодіаку скоро почнеться "біла смуга": проблеми позаду

17:10

Базовий гардероб на зиму 2026: 5 речей створять стильний і теплий образВідео

17:04

Юрія Дудя засудили до тюремного терміну

16:50

Головний продукт українців подорожчає до кінця року: ціни встановлять новий рекорд

16:34

Ризики дуже великі: названо автомобілі, які не варто купляти у Польщі

16:33

Взяв рушницю та почав збивати дрони: неймовірна історія з ДніпропетровщиниФотоВідео

16:28

Шикарний салат на Новий рік з 4 продуктів: гості зметуть його зі столу за хвилину

16:02

Зеленський виключив двох міністрів з РНБО на тлі скандалу з "Енергоатомом"

15:47

ДБР повернуло державі 2,5 млрд грн і затримало майже 2 тисячі правопорушників у 2025 році актуально

15:47

Більшість роблять неправильно: експерти розкрили головну помилку під час прання

15:43

Молдова очолила Раду Європи на пів року: що це означає для України

15:41

Від потужного удару полетіли іскри: СБУ та СОУ уразили порт "Новоросійськ"Відео

15:34

Ціна обвалилась одразу на 14%: один український овоч несподівано подешевшав

15:33

"Мама поплила": наречений-військовий Нікітюк вразив ведучу вчинком

15:17

США готуються депортувати із країни українців: хто опинився під загрозою

14:51

Важко навіть повірити: які українські прізвища складаються лише з однієї букви

14:29

Люди досі під завалами: у Києві різко зросла кількість загиблих, вже десятки постраждалихФотоВідео

14:28

Божествені на смак сосиски в тісті: лінивий рецепт всього за 20 хвилин

14:28

У Куп'янську - менш ніж 50 росіян, вони "відрізані" один від одного - військовий

Реклама
14:25

Найбільший нафтовий порт РФ зупинив експорт нафти після дронової атаки

14:23

"Місія впоратися" на ТЕТ: як акторка Катя Олос опанувати одну з найскладніших професій

14:17

Сенсаційні деталі справи агента ФСБ Кулініча, "спецконфіскація століття" та чому насправді розбився літак з курсантами

14:05

"Психіка і тіло більше не можуть": дружина Джигана засвітилась в розбитому стані

13:58

"Ми боремося": Висоцька вперше заговорила про стан доньки

13:52

Влупить справжній мороз: названо області України, які огорне холод

13:33

"Їй дали 10-15 млн": режисер-путініст "накинувся" на Джолі після візиту до Херсона

13:32

ССО потужно вдарили по окупантах, які мали оточити Покровськ

13:25

Як у дитинстві: дивовижний рецепт найсоковитіших котлетВідео

13:12

Чоловік навіть не мріяв про такого трофея: рибалка спіймав "річкового монстра"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти