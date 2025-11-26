Блекаути нікуди не зникнуть: фахівець дав невтішний прогноз щодо світла після війни

Для повного відновлення енергосистеми знадобиться приблизно сім років.

https://glavred.net/ukraine/blekauty-nikuda-ne-ischeznut-specialist-dal-neuteshitelnyy-prognoz-po-svetu-posle-voyny-10718906.html Посилання скопійоване

Відключення світла в Україні після війни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

Повне відновлення енергосистеми триватиме близько семи років

Наймасштабніші відключення можуть зникнути за кілька тижнів

Вимкнення електроенергії неминучі під час сильних морозів і літньої спеки

Повне відновлення української енергосистеми може розтягнутися щонайменше на сім років - саме стільки часу знадобиться, щоб повернути інфраструктуру до стабільного стану після масованих ударів Росії. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі для Новини.LIVE.

За його словами, навіть після припинення атак країна ще певний час відчуватиме наслідки руйнувань. Водночас експерт наголошує: наймасштабніших відключень вдасться позбутися вже за кілька тижнів, однак мінімальні обмеження електропостачання залишатимуться актуальними щонайменше пів року.

відео дня

Харченко пояснює, що повністю уникнути вимкнень не дозволять природні фактори. Сильні морози взимку та екстремальна спека влітку створюватимуть додаткове навантаження на систему, яка працює в умовах обмежених резервів.

"Є низка об’єктивних причин, що стримуватимуть можливості енергосистеми. Тому певні відключення залишатимуться неминучими", - підкреслив експерт.

Що буде зі світлом узимку - думка експерта

Ситуація зі світлом взимку може покращитися, адже енергетики активно працюють над відновленням об’єктів. Такий прогноз дає голова Укренерго Віталій Зайченко. Він зазначив, що графіки відключень можуть змінюватися протягом сезону.

"Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом із власниками об'єктів генерації - робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", - додав Зайченко.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, відключення світла не вплинуть на суму в платіжках за електроенергію. Будь-які відключення неминуче впливають на рівень споживання електроенергії. А оскільки обсяги споживання серед населення зменшилися, то відповідно менше споживання має означати й менші рахунки.

Крім того, прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства та компанії вже отримали відповідні завдання.

Також раніше стало відомо, що у столиці фіксують відключення електроенергії тривалістю 14–16 годин на добу, і така ситуація може зберігатися щонайменше до березня.

Інші важливі новини:

Про песрону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред