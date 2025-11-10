Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

Ангеліна Підвисоцька
10 листопада 2025, 19:32
1812
Обмеження будуть діяти протягом всієї доби для побутових та промислових споживачів.
отключение света
Графіки вимкнення світла на 11 листопада / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

  • РФ атакувала Україну ракетами та дронами
  • Під обстрілом були об'єкти енергетики
  • Укренерго запровадило графіки відключення світла

В Україні вводять графіки відключення світла на 11 листопада. Ситуація в енергосистемі дуже складна через російські обстріли. Про це зазначає Укренерго.

Графіки відключення світла діятимуть протягом всієї доби в обсязі від 2 до 3,5 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

відео дня

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Укренерго відключення відключення відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужний циклон налетить на Україну: які регіони заливатиме сильним дощем

Потужний циклон налетить на Україну: які регіони заливатиме сильним дощем

20:39Синоптик
Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

19:51Фронт
Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

19:32Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказала

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказала

Останні новини

21:24

Москва поставила дедлайн для закінчення війни, але є нюанс - ексспівробітник СБУ

21:01

"Собаки гавкають": Олег Винник вийшов із себе і висловився про українців

20:57

Не втратить форму та об'єм: як випрати пуховик вдома і не зіпсувати його

20:53

Міф чи реальність: чи можна заряджати акумулятор без від’єднання клем

20:39

Потужний циклон налетить на Україну: які регіони заливатиме сильним дощем

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після ПокровськаНові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська
19:58

Як виглядатиме загибель Землі і коли вона станеться - вчені побачили "поїдання" планет

19:51

Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

19:49

Наречена Дмитра Кулеби розкрила деталі їхніх заручин

19:43

Світла не буде по 16 годин: експерт зробив тривожний прогноз для українців

Реклама
19:32

Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

19:27

Україна терміново звернулась до МАГАТЕ з вимогою: ситуація в енергосистемі критична

19:10

Провальні результати наступу окупантів за перший тиждень листопадаПогляд

18:58

Розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці: у Зеленського вперше відреагувалиФото

18:54

Має менше 1% людей: яка найрідкісніша група крові у світі

18:40

Світла може ставати менше:експерт розповів, як зміняться графіки вимкнень

18:31

Державна допомога до 4500 грн - хто отримає виплати вже в листопаді

18:27

ССО провели операцію в Криму: втретє "запалала" важлива для РФ нафтобазаВідео

18:23

Росіяни почали наступ по дну Каховського водосховища - в ЗСУ назвали ціль ворога

18:05

Батареї розжаряться після одного налаштування: секрет, про який мовчать сантехнікиВідео

17:56

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

Реклама
17:43

Росія посилить удари взимку - які міста і регіони в зоні небезпеки, список

17:16

Свідок у справі детектива НАБУ Магамедрасулова постане перед судом за неправдиві свідчення

17:11

Долар дешевшає на очах, євро стрімко злетів: свіжий курс валют на 11 листопада

17:08

У чому зустрічати Новий рік 2026: яке вбрання задобрить Червоного Вогняного КоняВідео

16:53

Забудьте про розморожування холодильника на завжди: майстри поділились дієвим методом

16:50

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовшеВідео

16:48

"Здача Краматорська і Слов'янська": Ступак про найгірший сценарій наступу РФВідео

16:40

Стане тільки гірше: за якої поломки заборонено зупиняти автомобіль

16:30

Водіям варто знати: у Києві з'явились незвичайні світлофори

16:21

Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

15:56

Урізання платіжок через обстріли: експерт про те, на що розраховувати українцям

15:55

Будинки, які не гріють: як СРСР зекономив 13 см тепла на кожній квартирі

15:51

"Операція в самому розпалі": окупанти намагаються прорватися до центру Куп'янська

15:46

"Лобода відгребла": росіяни накинулися на українок під час концерту співачкиВідео

15:30

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: нардеп назвав реальні терміниВідео

15:24

Patriot для України: Зеленський зробив важливу заяву

15:22

Укрпошта випустить ексклюзивну марку до прем’єри фільму "Вартові Різдва"

14:59

Штурм Покровська: РФ атакує з нових напрямків і перекидає резерви

14:58

Жив на каві: хто із відомих письменників випив 15 тисяч чашок, щоб написати шедевр

14:55

Три знаки зодіаку словлять удачу за хвіст: хто ці щасливчики

Реклама
14:52

НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі": нардеп назвав імена фігурантівФото

14:20

Оперативне оточення стратегічного міста: в Генштабі розставили крапки над "і"

14:03

Ризик масових відключень опалення: експерт про прогноз зимового "Апокаліпсису"

13:56

Довго горять та дають максимум тепла: які дрова найкраще підходять для опалення

13:51

"Дуже страшно": зрадниця Тодоренко стурбувала відвертим відео

13:50

Вибух смертності в армії РФ: ГУР розкрило, скільки окупантів загинули

13:35

Гороскоп на завтра 11 листопада: Близнюкам - великі гроші, Стрільцям - зміни

13:34

Божественний сніданок за лічені хвилини - раз і готовоВідео

13:26

Вже у найближчий тиждень: ціни на бензин в Україні різко підскочать

13:26

Чорна п'ятниця 2025: коли почнеться і як не попастися на виверти продавців

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим Галкін
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти