Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

Обмеження будуть діяти протягом всієї доби для побутових та промислових споживачів.

https://glavred.net/ukraine/grafiki-otklyucheniya-sveta-na-11-noyabrya-regiony-chasami-budut-bez-elektroenergii-10714169.html Посилання скопійоване

Графіки вимкнення світла на 11 листопада / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Під обстрілом були об'єкти енергетики

Укренерго запровадило графіки відключення світла

В Україні вводять графіки відключення світла на 11 листопада. Ситуація в енергосистемі дуже складна через російські обстріли. Про це зазначає Укренерго.

Графіки відключення світла діятимуть протягом всієї доби в обсязі від 2 до 3,5 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

відео дня

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред