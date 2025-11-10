Коли і де сьогодні вимикатимуть світло: графіки відключення на 10 листопада

Ви дізнаєтеся:
У понеділок, 10 листопада, у низці регіонів України діятимуть планові графіки відключень світла.
Зокрема, обмеження електропостачання заплановано в Києві, Київській області, Дніпропетровщині та Одеському регіоні, повідомили в ДТЕК.
Компанія "ДТЕК Київські електромережі" оприлюднила графіки.
Графік відключення світла на 10 листопада 2025 року - Київ
У столиці України сьогодні не буде світла близько чотирнадцяти годин залежно від групи.
Фактично впродовж усього дня в столиці буде відсутня електрика.
Графік вимкнення світла на 10 листопада 2025 року - Київська область
Режим відключення світла вже опублікували на ресурсі ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Графік вимкнення світла на 10 листопада 2025 року - Дніпропетровська область
Актуальну інформацію про графіки можна знайти на ресурсах "ДТЕК Дніпровські електромережі".
Графік вимкнення світла на 10 листопада 2025 року - Одеська область
Графіки відключень світла опубліковані ДТЕК Одеські електромережі.
Зазначимо, що через обстріли ситуація складна, відключення світла тривають в усіх регіонах України.
Де можна подивитися графік вимкнення світла?
Актуальну інформацію про графіки можна знайти на ресурсах ДТЕК.
Як писав Главред, раніше в Укренерго повідомили, що графіки погодинних відключень заплановані діятимуть 10 листопада з 00:00 до 23:59 і передбачають погодинні перерви в електропостачанні обсягом від 2 до 4 черг. Крім того, в цей час для промислових споживачів запровадять додаткові обмеження потужності.
В Укренерго наголосили, що час та обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тож громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
Чи є ризик техногенної катастрофи в Києві: думка експерта
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що "техногенної катастрофи" взимку в Києві не буде.
"Я вважаю, що все ж таки ми протримаємося на 9 атомних блоках, на імпорті. Ми протримаємося на тих теплопунктах", - сказав експерт в ефірі Київ24.
Він також звернув увагу на те, що опалення в Києві забезпечують не тільки великі теплоелектроцентралі, як-от ТЕЦ-5, а й також багато міні-котелень (до 60 одиниць).
"Навіть якщо їм вдасться зруйнувати ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, хоча це ще не факт, все ж таки будуть запропоновані якісь рішення - модульні котельні, можливо будуть люди обігріватися електричною енергією. Тобто на якомусь мінімумі ми пройдемо зиму, панікувати не треба", - додав Омельченко.
Удари РФ по енергетиці України
Як писав Главред, у ГУР заявили, що Росія змінила тактику ракетних і дронових ударів по українській енергетиці. Ворог зосередився на поступовому знищенні інфраструктури в прикордонних областях і створенні так званої "буферної зони".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 8 листопада, під атакою РФ опинилися українські міста, енергетична інфраструктура та цивільні люди. Україна працює з партнерами, зокрема США, над закупівлею додаткових систем ППО.
8 листопада в Центренерго повідомили, що в Україні через масовану атаку Росії на енергетичну інфраструктуру зупинилися всі теплоелектростанції. Генерація електроенергії відсутня.
Про персону: Володимир Омельченко
Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.
У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;
1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;
1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;
2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;
з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.
