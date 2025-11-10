Рус
Коли і де сьогодні вимикатимуть світло: графіки відключення на 10 листопада

Анна Ярославська
10 листопада 2025, 08:30оновлено 10 листопада, 09:18
804
У понеділок у багатьох жителів столиці буде відсутня електрика протягом майже всього дня.
Вимкнути світло.
Відключення світла сьогодні діятимуть у низці областей / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де сьогодні відключатимуть світло
  • Які графіки діятимуть у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях
  • Скільки черг споживачів відключатимуть 10 листопада

У понеділок, 10 листопада, у низці регіонів України діятимуть планові графіки відключень світла.

Зокрема, обмеження електропостачання заплановано в Києві, Київській області, Дніпропетровщині та Одеському регіоні, повідомили в ДТЕК.

відео дня

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" оприлюднила графіки.

Графік відключення світла на 10 листопада 2025 року - Київ

У столиці України сьогодні не буде світла близько чотирнадцяти годин залежно від групи.

Фактично впродовж усього дня в столиці буде відсутня електрика.

Графік відключення світла - Київ
Графік відключення світла на 10 листопада - Київ / t.me/dtek_ua
Графік відключень електроенергії 10 листопада - Київ
Графік вимкнення світла на 10 листопада - Київ / t.me/dtek_ua

Графік вимкнення світла на 10 листопада 2025 року - Київська область

Режим відключення світла вже опублікували на ресурсі ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Графік вимкнення світла на 10 листопада - Київська область
Графік вимкнення світла на 10 листопада - Київська область / t.me/dtek_ua
Графік вимкнення світла на 10 листопада - Київська область
Графік вимкнення світла на 10 листопада - Київська область / t.me/dtek_ua

Графік вимкнення світла на 10 листопада 2025 року - Дніпропетровська область

Актуальну інформацію про графіки можна знайти на ресурсах "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Графік вимкнення світла на 10 листопада - Дніпропетровська область
Графік вимкнення світла на 10 листопада - Дніпропетровська область / t.me/dtek_ua
Графік вимкнення світла на 10 листопада - Дніпропетровська область
Графік вимкнення світла на 10 листопада - Дніпропетровська область / t.me/dtek_ua

Графік вимкнення світла на 10 листопада 2025 року - Одеська область

Графіки відключень світла опубліковані ДТЕК Одеські електромережі.

Графік вимкнення світла на 10 листопада - Одеська область
Графік вимкнення світла на 10 листопада - Одеська область / t.me/dtek_ua
Графік вимкнення світла на 10 листопада - Одеська область
Графік вимкнення світла на 10 листопада - Одеська область / t.me/dtek_ua

Зазначимо, що через обстріли ситуація складна, відключення світла тривають в усіх регіонах України.

Де можна подивитися графік вимкнення світла?

Актуальну інформацію про графіки можна знайти на ресурсах ДТЕК.

Як писав Главред, раніше в Укренерго повідомили, що графіки погодинних відключень заплановані діятимуть 10 листопада з 00:00 до 23:59 і передбачають погодинні перерви в електропостачанні обсягом від 2 до 4 черг. Крім того, в цей час для промислових споживачів запровадять додаткові обмеження потужності.

В Укренерго наголосили, що час та обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тож громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Коли і де сьогодні вимикатимуть світло: графіки відключення на 10 листопада
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Чи є ризик техногенної катастрофи в Києві: думка експерта

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що "техногенної катастрофи" взимку в Києві не буде.

"Я вважаю, що все ж таки ми протримаємося на 9 атомних блоках, на імпорті. Ми протримаємося на тих теплопунктах", - сказав експерт в ефірі Київ24.

Він також звернув увагу на те, що опалення в Києві забезпечують не тільки великі теплоелектроцентралі, як-от ТЕЦ-5, а й також багато міні-котелень (до 60 одиниць).

"Навіть якщо їм вдасться зруйнувати ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, хоча це ще не факт, все ж таки будуть запропоновані якісь рішення - модульні котельні, можливо будуть люди обігріватися електричною енергією. Тобто на якомусь мінімумі ми пройдемо зиму, панікувати не треба", - додав Омельченко.

Коли і де сьогодні вимикатимуть світло: графіки відключення на 10 листопада
Генерація електроенергії в Україні / Інфогарфіка: Главред ​

Удари РФ по енергетиці України

Як писав Главред, у ГУР заявили, що Росія змінила тактику ракетних і дронових ударів по українській енергетиці. Ворог зосередився на поступовому знищенні інфраструктури в прикордонних областях і створенні так званої "буферної зони".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 8 листопада, під атакою РФ опинилися українські міста, енергетична інфраструктура та цивільні люди. Україна працює з партнерами, зокрема США, над закупівлею додаткових систем ППО.

8 листопада в Центренерго повідомили, що в Україні через масовану атаку Росії на енергетичну інфраструктуру зупинилися всі теплоелектростанції. Генерація електроенергії відсутня.

Про персону: Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

"Менше буде зрадою": Залужний назвав умову закінчення війни в Україні

"Менше буде зрадою": Залужний назвав умову закінчення війни в Україні

09:55Війна
Світла не буде довго: коли Україна зможе повернутися до стабільного електропостачання

Світла не буде довго: коли Україна зможе повернутися до стабільного електропостачання

09:53Україна
Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська

09:15Інтерв'ю
Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Проїдуть 600 000 кілометрів без ремонту: механік назвав найнадійніші авто

Проїдуть 600 000 кілометрів без ремонту: механік назвав найнадійніші авто

Гороскоп Таро на тиждень з 10 до 16 листопада: Овнам - труднощі, Водоліям потрібно відступити

Гороскоп Таро на тиждень з 10 до 16 листопада: Овнам - труднощі, Водоліям потрібно відступити

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

10:17

Зі ще одним учасником гурту Green Grey трапилася біда - що сталося

10:13

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказалаВідео

10:10

Принесе сварки та безгрошів'я: що не можна залишати на столі на ніч

09:55

"Менше буде зрадою": Залужний назвав умову закінчення війни в Україні

09:53

Світла не буде довго: коли Україна зможе повернутися до стабільного електропостачання

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після ПокровськаНові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська
09:46

Чому ввечері 11 листопада заборонено працювати: яке церковне свято

09:26

Притула розкрив правду про службу чоловіка Маші Єфросиніної

09:11

НАТО хибно обрав бездіяльність на початку війниПогляд

09:02

Окупанти знизили натиск у Покровську і блокують логістику ЗСУ в Мирнограді - ISW

08:51

Зима змінить життя чотирьох знаків зодіаку: астрологи розповіли до чого готуватись

08:32

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

Коли і де сьогодні вимикатимуть світло: графіки відключення на 10 листопада

08:15

Сенат США схвалив фінансування уряду: коли закінчиться шатдаун

07:45

Морські дрони атакували Туапсе, у порту спалахнула пожежа: що відомо

07:42

Відключення світла в Україні - графіки на 10 листопада (оновлюється)

06:47

Потяги, повні студентів, зіткнулися у Словаччині: постраждали десятки людей

06:07

Що Орбан продаватиме Путіну після зустрічі з Трампом?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях їжачків за 25 секунд

05:30

Фортуна пішла назустріч: які знаки зодіаку скоро відчують прилив багатства

04:44

Науковці розкрили секрет, чому люди досі не осідлали зебр, як коней

04:09

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

03:35

Астрологи попередили два знаки зодіаку про серйозну небезпеку

02:10

Ворог активізував спроби прориву: Генштаб розповів про хід боїв на фронті

01:30

80-річна Гелен Міррен стане почесною лауреаткою Золотого глобусу

01:00

Повільніше не завжди заощадливо: на які швидкості авто реально економить паливо

00:12

"Путін перебуває в глухому куті": Зеленський розповів про можливу загрозу Європі

09 листопада, неділя
23:50

Хто "злив" місце збору військових на Дніпропетровщині: Сирський озвучив ймовірну версію

23:37

У 51-річного Сергія Реброва з'явилася ще одна дитина - деталі

22:59

ЗСУ готують плани "Б" і "В": Сирський розповів про ситуацію у Покровську

22:52

"Вік і хвороби": померла найстаріша породілля України Валентина Підвербна

22:48

Як обміняти старі долари в Україні та що робити, якщо їх відмовляються приймати

22:10

Покладіть це на картоплю: простий спосіб зберегти овоч на балконі до весниВідео

21:36

Чому в смартфонах iPhone і Samsung слабкі батареї: відповідь здивувала експертів

21:33

Окупанти збільшили свою ударну силу за рахунок балістики - Зеленський

21:20

Загадковий "крик з безодні": що вчені почули у найстрашнішому місці океану

20:55

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

20:46

Під покровом ночі: кого насправді можна зустріти в українській дикій природі

20:18

Не лише потужніша: в ЗМІ розкрили головну перевагу ракети Фламінго над Tomahawk

20:14

Прописка не означає власність: чому вас можуть виписати без суду

19:47

"Я так рада": Світлана Лобода заговорила про повернення в Україну

19:44

Коли відновлять роботу ТЕС "Центренерго" після атаки РФ: що кажуть в Кабміні

19:35

Військовий міністр Трампа вже бачить на обрії жахливі тіні 1939 рокуПогляд

19:05

Попереду відкривається світлий шлях: три знаки зодіаку нарешті відпустять минуле

18:58

Міф про "спільне коріння": що Росія замовчує про Київську Русь

18:53

Динамо і Шахтар оштрафували на кругленьку суму: відома причина та вердикт

18:52

До 16 годин без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 10 листопада

18:35

Загадка 90-х: звідки взялись металеві пластини "Ш" у дворах і куди вони зниклиВідео

18:28

Окупанти пошкодили першу в Україні велику ТЕС на біомасі - співзасновникФото

18:26

Плата за доставку газу в Україні: чи існує дієва пільга для пенсіонерів

18:01

"Заснув" під час звернення: в Білому домі зробили заяву про "хворобу" Трампа

