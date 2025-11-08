'Енергосистему стабілізували': Гринчук зробила заяву про відключення світла

Міністерка енергетики заявила, що енергосистему частково стабілізували.

https://glavred.net/ukraine/energosistemu-stabilizirovali-grinchuk-sdelala-zayavlenie-ob-otklyuchenii-sveta-10713668.html Посилання скопійоване

Енергосистему стабілізували / Колаж: Главред, фото: freepik.com, t.me/Tsaplienko, ДСНС

Ключові тези Гринчук:

Енергосистема України частково стабілізована

Графіки відключень поки залишаються необхідними

Атака РФ по енергетиці була рекордною за кількістю балістичних ракет

Після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада енергосистему України вдалося частково стабілізувати. Проте повністю відмовитися від аварійних та планових відключень електроенергії поки неможливо. Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

"Нам вдалося стабілізувати трішки систему і перевести вже на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв'язку з відключенням електроенергії", - розповіла вона. відео дня

Гринчук підкреслила, що навіть для дрібних ремонтів обладнання необхідно тимчасово вимикати, аби його можна було перезапустити, відремонтувати або замінити. Тому в більшості регіонів країни діють погодинні графіки відключень.

"Важливо зрозуміти, що навіть для того, щоб нам провести ремонти і для стабілізації робіт, звичайно, потрібні графіки відключень, по-іншому система не працює. І заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, вони абсолютно не відповідають дійсності", - пояснила міністерка.

За її словами, команди енергетиків працюють безпосередньо в регіонах, зокрема на Харківщині, Полтавщині та Київщині. Вони не лише оцінюють наслідки атак, а й координують розгортання альтернативних джерел живлення та встановлення малих блочних модульних котелень, щоб якнайшвидше повернути людям тепло та світло.

Гринчук додала, що оператори системи передачі спочатку застосовували аварійні графіки відключень, а потім перейшли на погодинні. Міністерка додала, що масштаби атаки по енергетиці були рекордними.

"Такої кількості балістичних саме ракет, які атакували енергетичні об'єкти, дійсно, навіть з початку війни важко згадати. Тому, звичайно, наслідки є", - зазначила вона.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чим вирізнялася атака РФ

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що головними напрямками російського удару стали Дніпропетровська, Київська та Полтавська області, хоча пошкодження зазнали й інші регіони. Особливістю атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

"Було випущено 25 "Іскандер-М" або KN-23 і 7 "Кинджалів". Це 32 ракети з 45, які атакували за балістичною траєкторією", - пояснив він.

Атака по Україні в ніч на 8 листопада - новини за темою

Нагадаємо, 8 листопада Росія завдала масованого удару по українських містах, енергетиці та цивільних об’єктах. У Дніпрі "Шахед" влучив у багатоповерхівку, зруйнувавши кілька поверхів та спричинивши загибель людей, у Харкові також загинула одна особа.

За даними Повітряних сил, застосовано щонайменше 25 балістичних ракет, аеробалістичні та крилаті ракети, а також понад 450 дронів. Українські Сили оборони збили більше 400 дронів і частину ракет.

Через масовану атаку РФ в Україні зупинилися всі теплоелектростанції Центренерго. Генерація електроенергії наразі відсутня, оскільки удар вивів з ладу відновлені після минулорічних атак станції.

Як повідомляв Главред, 9 листопада в Україні діятимуть посилені графіки відключення світла. Обмеження стосуються промислових та побутових споживачів і передбачають 2-4 черги відключень на добу.

Читайте також:

Про персону: Світлана Гринчук Світлана Гринчук - українська політична діячка, економістка та підприємиця, міністерка енергетики України (з 2025). Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України (2024–2025) Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред