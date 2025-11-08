Рус
Читати російською
"Енергосистему стабілізували": Гринчук зробила заяву про відключення світла

Руслана Заклінська
8 листопада 2025, 22:41
Міністерка енергетики заявила, що енергосистему частково стабілізували.
'Енергосистему стабілізували': Гринчук зробила заяву про відключення світла
Енергосистему стабілізували / Колаж: Главред, фото: freepik.com, t.me/Tsaplienko, ДСНС

Ключові тези Гринчук:

  • Енергосистема України частково стабілізована
  • Графіки відключень поки залишаються необхідними
  • Атака РФ по енергетиці була рекордною за кількістю балістичних ракет

Після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада енергосистему України вдалося частково стабілізувати. Проте повністю відмовитися від аварійних та планових відключень електроенергії поки неможливо. Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

"Нам вдалося стабілізувати трішки систему і перевести вже на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв'язку з відключенням електроенергії", - розповіла вона.

Гринчук підкреслила, що навіть для дрібних ремонтів обладнання необхідно тимчасово вимикати, аби його можна було перезапустити, відремонтувати або замінити. Тому в більшості регіонів країни діють погодинні графіки відключень.

"Важливо зрозуміти, що навіть для того, щоб нам провести ремонти і для стабілізації робіт, звичайно, потрібні графіки відключень, по-іншому система не працює. І заяви про те, що не підготувалися енергетики, інші служби, вони абсолютно не відповідають дійсності", - пояснила міністерка.

За її словами, команди енергетиків працюють безпосередньо в регіонах, зокрема на Харківщині, Полтавщині та Київщині. Вони не лише оцінюють наслідки атак, а й координують розгортання альтернативних джерел живлення та встановлення малих блочних модульних котелень, щоб якнайшвидше повернути людям тепло та світло.

Гринчук додала, що оператори системи передачі спочатку застосовували аварійні графіки відключень, а потім перейшли на погодинні. Міністерка додала, що масштаби атаки по енергетиці були рекордними.

"Такої кількості балістичних саме ракет, які атакували енергетичні об'єкти, дійсно, навіть з початку війни важко згадати. Тому, звичайно, наслідки є", - зазначила вона.

'Енергосистему стабілізували': Гринчук зробила заяву про відключення світла
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Чим вирізнялася атака РФ

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що головними напрямками російського удару стали Дніпропетровська, Київська та Полтавська області, хоча пошкодження зазнали й інші регіони. Особливістю атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

"Було випущено 25 "Іскандер-М" або KN-23 і 7 "Кинджалів". Це 32 ракети з 45, які атакували за балістичною траєкторією", - пояснив він.

Атака по Україні в ніч на 8 листопада - новини за темою

Нагадаємо, 8 листопада Росія завдала масованого удару по українських містах, енергетиці та цивільних об’єктах. У Дніпрі "Шахед" влучив у багатоповерхівку, зруйнувавши кілька поверхів та спричинивши загибель людей, у Харкові також загинула одна особа.

За даними Повітряних сил, застосовано щонайменше 25 балістичних ракет, аеробалістичні та крилаті ракети, а також понад 450 дронів. Українські Сили оборони збили більше 400 дронів і частину ракет.

Через масовану атаку РФ в Україні зупинилися всі теплоелектростанції Центренерго. Генерація електроенергії наразі відсутня, оскільки удар вивів з ладу відновлені після минулорічних атак станції.

Як повідомляв Главред, 9 листопада в Україні діятимуть посилені графіки відключення світла. Обмеження стосуються промислових та побутових споживачів і передбачають 2-4 черги відключень на добу.

Читайте також:

Про персону: Світлана Гринчук

Світлана Гринчук - українська політична діячка, економістка та підприємиця, міністерка енергетики України (з 2025). Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України (2024–2025)

Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

Міненерго енергопостачання свет новини України електроенергія Масштабна ракетна атака на енергетику
"Енергосистему стабілізували": Гринчук зробила заяву про відключення світла

22:41Україна

"Енергосистему стабілізували": Гринчук зробила заяву про відключення світла

22:41Україна
РФ атакує Покровськ із півночі і намагається закріпитися, логістика ЗСУ ускладнена

21:29Україна

РФ атакує Покровськ із півночі і намагається закріпитися, логістика ЗСУ ускладнена

21:29Україна
У великомі місті РФ блекаут: 20 тисяч росіян сидять без світла

21:20Світ

У великомі місті РФ блекаут: 20 тисяч росіян сидять без світла

21:20Світ
Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії України

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії України

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях слона за 29 секунд

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях слона за 29 секунд

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Китайський гороскоп на завтра 9 листопада: Собакам - самотність, Коням - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 9 листопада: Собакам - самотність, Коням - суперечки

Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

Крим під потужним ударом: ССО провели надуспішну операцію на великій відстані

23:45

Додаткові нарахування до пенсії: хто може розраховувати на надбавку

22:41

"Енергосистему стабілізували": Гринчук зробила заяву про відключення світла

22:37

Загроза техногенної катастрофи в Києві: експерт про найгірший сценарій без опалення

21:44

Увесь пісок на Землі — однаковий: геологи розкрили дивовижну правду

21:29

РФ атакує Покровськ із півночі і намагається закріпитися, логістика ЗСУ ускладнена

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
21:20

У великомі місті РФ блекаут: 20 тисяч росіян сидять без світла

20:58

ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні: хто лідирує у 2025 році

20:22

Вторгнення США до Венесуели: розкрито ймовірність повалення режиму Мадуро

20:14

Чому не можна прибирати у свято 9 листопада: суворі заборони цього дня

20:02

Наші бабусі мали свій Tiffany: що означали прикраси українських жінок

19:56

Робітник і колгоспниця: у РФ захейтили Корольову з її чоловіком-стриптизером

19:46

Улюблені овочі українців нестримно дешевшають - ціни впали втричі

19:24

Лише одиниці знають про головний секрет пралки: прихована можливість змінює все

19:21

Не слабка стать: як українки керували державою і воювали зі зброєю в руках

19:10

Як проблеми діючої влади в США працюють нам на руку

18:43

Як українською правильно сказати "копійка" - давня назва, про яку забули

18:37

Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

18:22

Диверсія на ЗАЕС: розкрито найгірший сценарій з обстрілом і детонацією

18:11

Як зробити ванну кімнату ідеально чистою за 15 хвилин: якщо гості на порозі

17:59

Небанальна вечеря для всієї сім'ї: рецепт божественої на смак страви

17:50

Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

17:40

Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

17:36

"Чую це з третього сезону": Решетник вступив в перепалку з відомим блогером

17:24

"Ми майже оточені": комбат ЗСУ розкрив CNN правду про бої за Покровськ

17:15

На країну накинулася майже найсильніша магнітна буря: "трусить" 8-бальний шторм

17:14

"Нуль генерації": найпотужніший удар РФ зупинив всі ТЕС Центренерго

17:04

Звезда "Спіймати Кайдаша" поделился замечательной новостью

17:03

Не Покровськ: в DeepState попередили про загрозу оточення надважливого міста

16:51

Народжені під знаком грошей: які дати народження приносять фінансовий успіх

16:43

"Дуже наглий удар": Зеленський ухвалив важливе рішення після обстрілу України

16:33

РФ змінила тактику ударів по Україні: Ігнат назвав головну особливість

16:24

Люди купують кілограмами: в Україні підскочили ціни на базовий продукт

16:22

"Шкодую про це": Білоножко емоційно повідомила про велику втрату

15:49

Не просто декор: справжня причина, чому у СРСР вішали килими на стіни

15:36

Чому кіт місить вас лапками: ветеринари пояснили, що означає така дія

15:25

Ось чому понеділок називають важким: правда, яку знали ще наші пращури

15:12

Подорожчання більш ніж на 50%: в Україні рекордно росте в ціні улюблений напій

15:12

Ледь теплі батареї і графіки газопостачання: до чого готуватися українцям взимку

15:12

На кордоні України зупинили пропуск громадян: утворилися гігантські черги

15:01

Газ, дрова чи електрика: що вигідніше для приватного будинку у 2025 році

14:47

Зрадниця Асті йде зі сцени РФ: "Перетворилася на колгоспницю"

14:41

Квітуче підвіконня навіть у грудні: як приготувати супер-добриво за 5 хвилин

14:22

Терпець увірвався, сотні людей вийшли на вулиці: у Росії масштабний протест

14:04

Порушив наказ та вивів військових на нагородження: ДБР влучило підозру командиру

13:56

Одна річ - десять образів: із чим носити чорні штани

13:38

"Його серце билося любов'ю": на фронті загинув славетний український футболіст

13:37

Зірка "Жіночого лікаря" заговорила про свою мобілізацію - деталі

12:56

"Путін повинен знати": в НАТО неочікувано звернулися до диктатора щодо війни

12:36

"Чоловік просто приб'є": Наталія Могилевська зробила шалений вчинок

12:25

Який посуд категорично не можна ставити на скляну варильну панель: список

