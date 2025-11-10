Скільки триватимуть відключення світла в Україні: нардеп назвав реальні терміни

Відомо, що ворог щодня вибиває генерацію електроенергії.

Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Ситуація в енергосистемі України наразі складна

Графіки відключення світла діятимуть до кінця зими

Потрібно ощадливо споживати газ, тепло та електроенергію

Країна-агресор Росія щодня атакує українську енергетику. Через це графіків відключення світла не вдасться уникнути до кінця зими. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в енергосистемі наразі складна, але Укренерго має певні алгоритми дій.

"Ситуація дійсно складна, але Укренерго має певні алгоритми дій на випадок обстрілів підстанцій, які відповідають за передачу електроенергії з АЕС для інших регіонів. Під час таких атак один із алгоритмів – зменшення потужності генерації АЕС", - наголосив він.

Нардеп підкреслив, що графіки відключення світла діятимуть до кінця зими.

"Уникнути їх неможливо. Вони можуть лише ставати більш тривалішими, тому що ворог щодня вибиває генерацію", - каже Нагорняк.

Він також додав, що генерацію швидко побудувати неможливо, а ворог фактично щодня влучає.

"Ми маємо ощадливо споживати як газ, так і тепло та електроенергію. Світло відключатимуть мінімум до кінця опалювального сезону", - підсумував депутат.

На скільки годин можуть вимикати світло взимку

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук говорив, що якщо зима буде холодною, то українці можуть залишатись без світла по 20 годин. За його словами, це абсолютно реальний сценарій.

"Це не кожен день, але це можливо в пікові періоди під час холодів та великого навантаження на систему або її розбалансування. Мені важко сказати, скільки таких днів буде з 90 днів зими, але пару таких тижнів цілком можливо, і це вже багато", - наголосив він.

Відключення світла - що відомо

Як повідомляв Главред, найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що найбільшу загрозу становлять удари по генерації електроенергії та тепла, а також по високовольтних і розподільних мережах. Особливо вразливими залишаються підстанції 110 кВ - їх ураження може залишити без світла десятки тисяч людей.

Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв сказав, що мешканці Києва можуть днями сидіти без світла.

Про персону: Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

