Ситуація може змінитися: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 30 грудня

Погодинні відключення електроенергії торкнуться промислових та побутових споживачів.

Обмеження потужності вводяться для стабілізації мережі / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

30 грудня запроваджуються погодинні відключення електроенергії

Промисловим споживачам вводять обмеження потужності

Заходи спрямовані на стабілізацію енергосистеми після атак

Завтра, 30 грудня, у більшості регіонів України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго" на тлі наслідків російських ракетно-дронових атак на ключові енергооб’єкти.

Обмеження потужності для промислових споживачів

Крім того, для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності. Ці заходи спрямовані на стабілізацію енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень від ворожих ударів.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися в будь-який момент", — наголошують в "Укренерго".

Громадянам рекомендують перевіряти точний час та обсяг відключень за своєю адресою на офіційних сторінках обленерго у регіоні. Коли електроенергія повертається за графіком, споживайте її ощадливо, щоб уникнути перевантажень.

Де шукати актуальні графіки

Актуальні графіки відключень електроенергії доступні на сайтах регіональних обленерго. Слідкуйте за оновленнями, щоб бути готовими до можливих змін.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Тривалість відновлення енергосистеми України

Як писав Главред, на думку заступника міністра енергетики Миколи Колесника, для повного відновлення стабільної роботи української енергосистеми потрібно щонайменше два місяці — за умови відсутності нових масованих атак.

Експерт зазначає, що протягом цього часу енергетики зможуть повернути систему до стану, який був до останніх масштабних обстрілів. Водночас він підкреслює, що нинішня ситуація залишається вкрай складною через регулярні удари по енергетичній інфраструктурі.

Колесник також відзначає, що постійні атаки змушують фахівців працювати у режимі екстрених ремонтів, що значно ускладнює планове відновлення та стабілізацію системи. На його думку, безперервні обстріли суттєво уповільнюють відновлювальні процеси та створюють додаткові ризики для енергетичної безпеки країни.

Як писав раніше Главред, на Лівому березі Києва енергетики кілька разів намагалися відновити погодинні графіки відключень світла, проте через поганий стан мереж довелося повернутися до екстрених відключень.

Крім того, у Києві та Київській області через ворожі атаки на енергетичні об’єкти залишаються без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Нагадаємо, що у низці регіонів України через наслідки систематичних атак Російської Федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури запроваджено аварійні відключення електроенергії.

