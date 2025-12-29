Рус
Графіки не діють: у низці регіонів запроваджено аварійні відключення світла

Руслан Іваненко
29 грудня 2025, 13:07оновлено 29 грудня, 13:44
В енергосистемі України вводять аварійні відключення світла через наслідки атак РФ на критичну інфраструктуру.
В регіонах України застосовують аварійні графіки відключень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Аварійні відключення світла введено у Полтавській, Харківській та Сумській областях
  • Знеструмлення пов’язані з наслідками атак РФ на енергетичну інфраструктуру
  • Повне відновлення стабільної роботи системи потребує щонайменше двох місяців

У низці регіонів України через наслідки систематичних атак Російської Федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через складну ситуацію в енергосистемі – в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень у цих регіонах наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації", – зазначили в "Укренерго".

Регіони з екстреними відключеннями

З повідомлень обленерго випливає, що екстрені відключення світла наразі діють у трьох регіонах країни.

Так, за інформацією "Полтаваобленерго", на Полтавщині аварійні відключення електроенергії запровадили з 9:45 29 грудня через "наслідки російських атак на об’єкти енергетики". У компанії наголошують, що обмеження буде скасовано після отримання відповідної команди від диспетчерів енергосистеми.

Аварійні відключення також застосували на Харківщині для стабілізації ситуації в енергомережі. Водночас, як повідомили в "Харківобленерго", в регіоні паралельно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Крім того, екстрені знеструмлення запровадили й на Сумщині. У "Сумиобленерго" зазначили, що аварійні графіки введено о 9:24 через "пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ".

Тривалість відновлення енергосистеми України

Тим часом у Міністерстві енергетики повідомляють, що для повного відновлення стабільної роботи української енергосистеми необхідно щонайменше два місяці за умови відсутності нових масованих атак. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колесник.

За його словами, протягом цього часу енергетики зможуть повернути систему до стану, який був до останніх масштабних обстрілів. Водночас він наголосив, що нинішня ситуація залишається складною через регулярні удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Колесник також зазначив, що постійні атаки змушують фахівців працювати в режимі екстрених ремонтів, що ускладнює планове відновлення та стабілізацію енергосистеми. У Міненерго підкреслюють: безперервні обстріли суттєво уповільнюють відновлювальні процеси та створюють додаткові ризики для енергетичної безпеки України.

Як писав раніше Главред, у більшості регіонів України в понеділок, 29 грудня, застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії.

Крім того, після чергової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України найскладніша ситуація залишається у Броварах та Вишгороді через ураження підстанції Укренерго. Наразі зусилля спрямовані на стабілізацію ситуації, а не на повне відновлення, яке потребуватиме набагато більше часу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві діяли екстрені відключення. Аварійні відключення розраховані до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

21:34

Небезпечна помилка водіїв: популярний трюк із двірниками виявився шкідливим для автоВідео

21:30

Показали справжню пристрасть: ветеран ЗСУ видала на Танцях із зірками палку румбуВідео

21:23

Відключення світла в Дніпропетровській області на 29 грудня: новий графік від ДТЕКФото

