Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала дронами залізницю: під час евакуації загинула провідниця

Руслана Заклінська
22 березня 2026, 08:35
Укрзалізниця повідомила про загибель співробітниці під час нічної атаки БПЛА.
На Одещині під час евакуації загинула провідниця / Колаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo, ua.depositphotos.com

Головне:

  • На Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця
  • Один пасажир отримав травми середньої тяжкості
  • На Придніпровській залізниці пошкоджено локомотив

У ніч на 22 березня ворог здійснив атаку дронами по залізниці. На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця, ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості. Про це повідомила пресслужба УЗ.

Цієї ночі окупанти атакували локомотив приміського поїзда на Придніпровській залізниці. Завдяки вчасній реакції залізничників та евакуації, ані пасажири, ані локомотивна бригада не постраждали.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Проте на Одеській залізниці під час аналогічної евакуації стався смертельний випадок.

"При зупинці поїзда та евакуації пасажирів смертельно трамвовано провідницю зустрічним поїздом, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Крім того, травми середньої тяжкості отримав один з пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці трагедії працюють спеціалісти, триває ретельне розслідування. В Укрзалізниці наголосили, що пильнують за станом пораненого пасажира та нададуть підтримку родині загиблої колеги.

БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Як потрібно діяти під час евакуації

В Укрзалізниці наголосили, що евакуація при дроновій небезпеці рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку при найменшій необорежності. Залізничники закликають суворо дотримання правил безпеки під час евакуації:

  • не створюйте тисняви та паніки;
  • обов’язково переконайтесь у безпечності шляху при висадці / посадці до вагона: передовсім — у відсутності зустрічних поїздів;
  • при евакуації всі габаритні речі залиште на місцях;
  • допоможіть пасажирам, які потребують допомоги;
  • пильнуйте дітей та підтримуйте їх спокійним впевненим тоном;
  • у разі оголошеної евакуації швидко відійдіть на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

В умовах постійних атак залізничники разом із Силами Оборони посилили моніторинг загроз. Евакуація оголошується лише у разі безпосередньої близькості ворожих БПЛА або інших засобів уражень.

Удари РФ по поїздах - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 березня Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по Києву й низці областей України, є загиблі та поранені. На Харківщині дрон влучив у приміський поїзд.

Також російські війська вранці 8 березня атакували безпілотником потяг Київ–Суми, у якому перебували близько 200 пасажирів. За даними влади, постраждалих немає.

Крім цього, вранці 4 березня російські війська вдарили дронами по вагону пасажирського поїзда у Миколаєві. Внаслідок атаки сталася пожежа, поранення отримав один залізничник.

Читайте також:

Про джерело: Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Новини Києва
    Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
    Новини України
    Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Цікаве
    Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
    Новини шоу бізнесу
    ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
    Регіони
    Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
    Рецепти
    Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
    Привітання
    З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

    © 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти