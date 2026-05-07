ЄС розчарувався в Трампі та готує власні переговори з РФ – FT

Коротко:
- У європейських столицях зростає невдоволення ходом переговорів щодо України
- З боку РФ немає сигналів про готовність до діалогу з представниками ЄС
Європейський Союз розглядає можливість запуску прямого каналу переговорів з Кремлем, щоб не опинитися осторонь мирного процесу щодо України, який зараз координують Сполучені Штати.
Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє Financial Times.
За словами Кошти, у ЄС є ресурси та політичні можливості для проведення самостійного діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. У європейських столицях зростає невдоволення ходом переговорів щодо припинення війни в Україні, які веде президент США Дональд Трамп.
Кошта також зазначив, що Володимир Зеленський підтримав ідею підготовки з боку ЄС власного "позитивного внеску" в переговорний процес.
Зараз голова Європейської ради проводить консультації з лідерами всіх 27 країн-членів ЄС, щоб визначити можливий формат взаємодії з Москвою. Основне завдання — уникнути сценарію, за якого Європі доведеться прийняти мирну угоду без участі в її обговоренні.
При цьому в Брюсселі визнають: з боку Росії поки що немає сигналів про готовність до повноцінного та конструктивного діалогу з представниками Євросоюзу.
За словами Кошти, Москва на даний момент не демонструє прагнення до серйозних переговорів.
Усередині самого Євросоюзу також немає єдиної думки. Хоча деякі лідери підтримують створення каналу зв'язку з Кремлем, блок поки що не визначився, хто саме повинен виступати від імені всіх європейців і якою має бути конкретна пропозиція Путіну.
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, 7 травня секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров вирушив до Маямі для зустрічі зі спецпосланцями Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, і додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".
Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не виключає можливості переговорів на рівні лідерів за участю Росії, а також за посередництва Туреччини та, ймовірно, представників США. За його словами, така зустріч може відбутися на території Туреччини. Водночас Україна не погоджується з вимогами Росії щодо виведення українських військ з Донбасу.
Інші новини:
- "Ми не відмовлялися": у МЗС Росії зробили заяву щодо переговорів з Україною
- Умеров поїхав до США на переговори: Зеленський поставив перед ним три завдання
- "Переговори недоцільні": у Кремлі назвали єдину умову закінчення війни
Про джерело: Financial Times
Financial Times — британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям у сфері бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані у Британії, Сполучених Штатах та континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і схвальні відгуки, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред