ЄС розчарувався в Трампі та готує власні переговори з РФ – FT

ЄС має ресурси та політичні можливості для ведення самостійного діалогу з російським диктатором.

https://glavred.net/world/es-razocharovalsya-v-trampe-i-gotovit-sobstvennye-peregovory-s-rf-ft-10762952.html Посилання скопійоване

ЄС готує власні переговори з РФ через розчарування Трампом / колаж: Главред, фото: consilium.europa.eu, УНІАН

Коротко:

У європейських столицях зростає невдоволення ходом переговорів щодо України

З боку РФ немає сигналів про готовність до діалогу з представниками ЄС

Європейський Союз розглядає можливість запуску прямого каналу переговорів з Кремлем, щоб не опинитися осторонь мирного процесу щодо України, який зараз координують Сполучені Штати.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє Financial Times.

відео дня

За словами Кошти, у ЄС є ресурси та політичні можливості для проведення самостійного діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. У європейських столицях зростає невдоволення ходом переговорів щодо припинення війни в Україні, які веде президент США Дональд Трамп.

Кошта також зазначив, що Володимир Зеленський підтримав ідею підготовки з боку ЄС власного "позитивного внеску" в переговорний процес.

Зараз голова Європейської ради проводить консультації з лідерами всіх 27 країн-членів ЄС, щоб визначити можливий формат взаємодії з Москвою. Основне завдання — уникнути сценарію, за якого Європі доведеться прийняти мирну угоду без участі в її обговоренні.

При цьому в Брюсселі визнають: з боку Росії поки що немає сигналів про готовність до повноцінного та конструктивного діалогу з представниками Євросоюзу.

За словами Кошти, Москва на даний момент не демонструє прагнення до серйозних переговорів.

Усередині самого Євросоюзу також немає єдиної думки. Хоча деякі лідери підтримують створення каналу зв'язку з Кремлем, блок поки що не визначився, хто саме повинен виступати від імені всіх європейців і якою має бути конкретна пропозиція Путіну.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 7 травня секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров вирушив до Маямі для зустрічі зі спецпосланцями Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, і додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не виключає можливості переговорів на рівні лідерів за участю Росії, а також за посередництва Туреччини та, ймовірно, представників США. За його словами, така зустріч може відбутися на території Туреччини. Водночас Україна не погоджується з вимогами Росії щодо виведення українських військ з Донбасу.

Інші новини:

Про джерело: Financial Times Financial Times — британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям у сфері бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані у Британії, Сполучених Штатах та континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і схвальні відгуки, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред