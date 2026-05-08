Дочка Вікторії Бекхем запустила власний бізнес через проблеми зі здоров’ям

Олена Кюпелі
8 травня 2026, 01:30
Знаменитість розповіла про проблеми зі здоров'ям своєї доньки.
Вікторія Бекхем з'явилася з рідкісною сумочкою
Вікторія Бекхем з'явилася з рідкісною сумочкою / Колаж Главред, фото Instagram/victoriabeckham

Вікторія Бекхем розповіла, що "дуже серйозна" боротьба її доньки Харпер з вугровим висипом надихнула підлітка на створення власного косметичного бренду.

Як пише The Daily Mail, колишня учасниця Spice Girl, 52-річна Вікторія, чий власний бізнес у сфері краси та моди оцінюється в колосальні 500 мільйонів фунтів стерлінгів, пояснила, що 14-річна підприємниця-початківець "роками" мріяла про створення власної справи.

Дочка Бекхемів вирішила зайнятися бізнесом
Дочка Бекхемів вирішила зайнятися бізнесом / Фото Instagram/_harperbeckham

Повідомляється, що цього літа підліток запустить свою дебютну лінію косметики, орієнтовану на покоління Z та Alpha, натхненну південнокорейською косметикою. У жовтні стало відомо, що Бекхеми зареєстрували товарний знак HIKU BY Harper, що поклало початок створенню майбутньої лінії косметики.

Під час свого виступу на подкасті Aspire with Emma Grede Вікторія вперше розповіла про бізнес своєї дочки, що тільки зароджується: "Вона прийшла до мене два або три роки тому, і у неї були серйозні проблеми зі шкірою".

"Раніше у неї була прекрасна шкіра, але, як і всі молоді дівчата, вона піддалася спокусі косметичних брендів і наносила на обличчя багато засобів, що не підходили для її шкіри, в результаті чого їй довелося звернутися до дерматолога, тому що стан її шкіри був дійсно дуже поганим".

Вікторія докладно розповіла про свою власну боротьбу з акне і сказала, що розуміє проблеми своєї дочки: "Харпер сказала: „Я хочу створити бренд, тому що знаю, чого хочу, і не хочу, щоб інші люди пройшли через те, що пройшла я".

Девід і Вікторія Бекхеми
Девід і Вікторія Бекхеми — багатодітні батьки / фото: instagram.com, Девід Бекхем

Вікторія розповіла, що амбітна дівчина навіть зверталася до неї з презентаціями PowerPoint на ранніх етапах запуску своєї лінії косметики.

"Одна презентація PowerPoint була про бренд, який вона хотіла створити, тому що у неї були проблеми зі шкірою", — сказала вона. "А інша була поясненням, чому я повинна дозволити їй зробити хімічну завивку".

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відома американська актриса і колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі відверто розповіла про непрості стосунки з екс-коханим.

Раніше також Анджеліна Джолі здобула важливу перемогу над своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом. Тим часом сторона актора вважає, що під захистом адвокатської таємниці Джолі могла приховати значний обсяг важливих документів, і тепер Пітт має намір довести це в суді.

Про особу: Вікторія Бекхем

Вікторія Керолайн Бекхем — британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, модна дизайнерка та підприємниця. Дружина легендарного футболіста та бізнесмена Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

