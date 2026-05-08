Система штрафних балів для водіїв: за що можуть тимчасово забирати права

Водіям планують нараховувати від 1 до 5 балів за порушення ПДР залежно від їхньої тяжкості.

Позбавлення прав передбачають лише за систематичне накопичення 15 штрафних балів протягом року

Читайте в матеріалі:

Як нараховуватимуть штрафні бали

Коли можуть призупинити права

Як це вплине на сервісні центри

В Україні в межах реформи дорожнього руху розглядають запровадження системи штрафних балів для водіїв, за якою за порушення ПДР нараховуватимуть від 1 до 5 балів залежно від їхньої тяжкості. Після досягнення порогу у 15 балів посвідчення водія можуть тимчасово призупиняти.

Про це в інтерв’ю Главреду розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пояснивши, що ключова мета системи — вплив на системних порушників, а не разові випадки.

Коли можуть призупинити посвідчення

За його словами, накопичення балів можливе і за незначні порушення, які оцінюються у 1–2 бали, однак позбавлення права керування відбуватиметься лише у разі їх систематичного вчинення.

"Тільки якщо водій систематично ігнорує безпеку і набирає достатньо балів протягом року, дія його посвідчення призупиняється. Тобто це не випадковість, а свідома, небезпечна поведінка на дорозі", — зазначив Білошицький.

Вплив на сервісні центри МВС

Він також прокоментував можливе навантаження на сервісні центри МВС, які вже працюють із чергами. За його словами, будь-які нові механізми потребують часу на запуск і налаштування.

"Щодо навантаження, будь-яке нововведення потребує часу та налагодження процесів, так званої "відшліфовки". Звісно, на мою думку, надалі це буде стандартний процес, доведений до автоматизму, який не переобтяжуватиме систему, зокрема й роботу Сервісних центрів МВС", — додав він.

Законопроєкт №14133 наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді України.

Штрафні бали / Інфографіка: Главред

Коли в Україні можуть запровадити штрафні бали для водіїв - думка нардепа

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко в етері телеканалу "Рада" висловив думку, що систему штрафних балів для водіїв в Україні можуть запровадити вже до кінця цього року, якщо відповідний законопроєкт буде ухвалено парламентом.

За його словами, така модель контролю за порушеннями ПДР здатна ефективніше впливати на системних порушників, які регулярно ігнорують правила дорожнього руху. Він навів приклад водіїв, які можуть перевищувати швидкість по 10–20 разів на день, і за це лише сплачують штрафи, не змінюючи поведінку на дорозі.

Крейденко зазначив, що аналогічні системи штрафних балів вже діють у низці країн, зокрема у США, Німеччині, Франції та Польщі, і там вони показали позитивні результати. На його думку, запровадження такої практики в Україні могло б стримувати водіїв від систематичних порушень.

Про персону: Олексій Білошицький Олексій Георгійович Білошицький — перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України з червня 2016 року, український поліцейський, юрист, адвокат, доктор філософії в галузі права, учасник російсько-української війни. Працює над впровадженням новітніх форм і методів здійснення правоохоронної діяльності, зокрема у сфері громадської безпеки та забезпечення безпеки дорожнього руху.

