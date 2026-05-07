У Путіна випадково 'злили' справжні плани Кремля щодо війни в Україні і переговорах

У МЗС України заявили, що слова помічника Путіна про "призупинення" бойових дій фактично підтверджують небажання Кремля завершувати війну.

У Путіна випадково злили плани Кремля щодо війни та переговорів

Помічник Путіна "обмовився" щодо цілей Кремля у війні

Речник МЗС звинуватив російське керівництво у брехні щодо реальних намірів завершити війну

Помічник воєнного злочинця та російського диктатора Юрій Ушаков під час спілкування з пропагандистами обмовився щодо реальних планів країни-агресорки Росії на мирні переговори та війну проти України. На це звернув увагу речник МЗС України Георгій Тихий в дописі в X.

За його словами, для тих, хто розуміє російську мову, заява помічника Путіна виглядає як показова "фрейдівська обмовка".

"Він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися" (приостановятся), а не "припинилися" (остановятся)", - вказав він.

Георгій Тихий зазначив, що це фактично є прямим визнанням того, що Москва прагне не миру, а лише тимчасового перепочинку. За його словами, таким чином російські "брехуни викриті".

Що насправді означають слова Ушакова

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко зазначав, що заява Ушакова фактично свідчить про офіційну позицію Росії щодо небажання завершувати війну, оскільки Україна відмовляється виводити війська із Донбасу.

"Що і треба було довести - ніякий мир їм не треба був, лише спроба отримати плацдарм для подальшого наступу без бою. Україна чітко заявляла, що не вийде з власної землі. Режим Путіна схоже взагалі не уявляє свого існування без війни", - наголосив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії офіційно заявили, що не вважають доцільними тристоронні мирні переговори за участю РФ, США та України щодо завершення війни. Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков також висунув ультимативну вимогу до Києва — вивести українські війська з Донбасу для подальшого продовження переговорного процесу.

Тим часом Росія оголосила про запровадження перемир’я у війні проти України з 00:00 8 травня до 10 травня, повідомило Міноборони РФ.

Водночас, на думку експертів, Володимир Путін може бути зацікавлений хоча б у короткочасному припиненні вогню, однак не виключено, що Кремль навмисно провокує Україну на удари по Москві 9 травня. Саме цим, зокрема, пояснюють ігнорування російською армією української пропозиції про тимчасове перемир’я в ніч із 5 на 6 травня.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

