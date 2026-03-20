Росія завдала удару по Запоріжжю, Харкову та ще трьом областям, є влучання та поранені: подробиці

Анна Ярославська
20 березня 2026, 08:10
Найбільше постраждала Запорізька область. Загинули троє людей, четверо отримали поранення, серед них — одна дитина.
Атака дронів
Масштабний напад РФ на Україну: є загиблі та поранені

Коротко:

  • Армія РФ завдавала ударів по Україні дронами
  • Під удар потрапили кілька областей
  • Є поранені, спалахнули пожежі

Російська окупаційна армія завдала ударів з повітря по низці регіонів України. Є "прильоти" та поранені. Спалахнули пожежі.

Про наслідки розповіли місцеві адміністрації.

Удар по Запоріжжю

У ніч на 20 березня російська окупаційна армія атакувала Запорізький район. Як повідомив голова ОВА Іван Фелров, окупанти завдали двох ударів, в результаті яких зруйновано приватні будинки. Загинула 30-річна жінка, а 48-річний чоловік і 10-річний хлопчик отримали поранення.

Пізніше Федоров уточнив, що три людини загинули, четверо — поранені, у тому числі одна дитина, в результаті ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологовський райони.

Загалом за добу окупанти завдали 864 удари по 40 населених пунктах регіону.

Росія атакувала Запоріжжя та Запорізьку область
РФ атакувала Запоріжжя та область

Вранці 20 березня в Запоріжжі оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб, балістичних ракет і дронів. Про наслідки поки не повідомляється.

Атака на Полтавщину

Увечері 19 березня та сьогодні вночі армія РФ атакувала Полтавську область за допомогою БПЛА. По ворожих цілях працювала ППО, повідомили в ОВА.

Внаслідок падіння уламків і прямих влучань у Миргородському районі зафіксовано пошкодження лінії електропередачі та обладнання одного з підприємств. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи Держприкордонслужби. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Атака на Дніпропетровщину

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, окупанти 16 разів атакували два райони області артилерією, безпілотниками та авіабомбами.

На Нікопольщині під удар потрапили Нікополь та Марганецька громада. На Синельниківщині – Синельникове, Шахтарське, Межівську, Васильківську, Миколаївську та Покровську громади. Пошкоджені адмінбудівля, пожежна частина, з десяток приватних будинків, господарські споруди.

Поранено двох чоловіків. 65-річний потерпілий госпіталізований у стані середньої тяжкості. 40-річний – лікуватиметься амбулаторно.

Шахеди – що про них відомо

Атака на Харків

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, ворог завдав удару бойовим дроном по Шевченківському району міста.

"Влучання біля навчального закладу в Шевченківському районі – у будівлі вибиті вікна. Інформація про постраждалих поки не надходила. Обстеження місця прильоту триває", – уточнив він.

Атака на Одеську область

Два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу пошкоджені в результаті російської атаки на Одеську область. Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Постраждали дві людини. На момент удару судна перебували біля причалів і були завантажені зерном, вони залишаються на плаву,

Також пошкоджено адміністративні будівлі.

Росія завдала удару по кораблях в Одеській області
РФ завдала удару по кораблях в Одеській області
Наслідки атаки на Одеську область
Наслідки атаки на Одеську область

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 20 березня окупанти атакували Україну 156 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними ВС ЗСУ, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/придушено 133 ворожих БПЛА.

Зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

Увечері 18 березня під час повітряної тривоги в місті Нововолинську пролунали вибухи. Після цього частина населеного пункту залишилася без електропостачання, також зафіксовано перебої з водою. За попередніми даними, сталося влучання в енергетичний об'єкт поблизу міста.

В ніч на 19 березня армія РФ атакувала Одесу. Зафіксовано влучання в житлову забудову міста.

Один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку – частково зруйновано кілька квартир, фасад і скління будинку. Також уражено територію комунального підприємства, пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів. Усі пожежі ліквідовано рятувальниками.

Вранці 19 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під удар потрапила інфраструктура міста. Одна людина отримала важкі поранення та близько 40 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини Харкова Дніпропетровська область Полтавська область новини України війна Росії та України атака дронів
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
