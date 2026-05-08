Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нова система штрафів для водіїв: в МВС вказали на нюанс щодо нововведень

Юрій Берендій
8 травня 2026, 02:30
google news Підпишіться
на нас в Google
В поліції зазначили, що питання автоматичної фіксації порушень і відповідальності власників авто поки залишається неврегульованим.
Нова система штрафів для водіїв: в МВС вказали на нюанс щодо нововведень
Штрафні бали для водіїв - в МВС вказали на нюанс щодо нововведень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • За камери автофіксації штрафні бали пропонують поки не нараховувати
  • Проблема ідентифікації водія власником авто заважає автоматизації

В Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, однак механізм її роботи поки викликає чимало дискусій. Про те, чи буде нарахування балів повністю автоматичним, зокрема за допомогою камер автофіксації порушень розповів в інтерв'ю Главреду перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, однією з основних ініатив є нарахування штрафних балів одночасно з моментом набуття чинності постановою про адміністративне правопорушення. Водночас у цьому питанні залишаються певні нюанси.

відео дня

"Є ще одне спірне питання, яке вимагає обговорення і все-таки вирішення — це автоматична фіксація порушень. Зараз відповідальність у таких випадках часто несе власник автомобіля, а не той, хто фактично перебував за кермом. Це ускладнює коректне нарахування балів саме водієві-порушнику", - зазначив він.

Білошицький пояснив, що саме тому пропонується не застосовувати штрафні бали за порушення, зафіксовані автоматичними камерами або засобами фото- та відеофіксації. Через це повна автоматизація системи наразі залишається відкритим питанням і потребує додаткового врегулювання.

Нововведення для водіїв в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адвокат Олена Воронкова пояснила, що після запровадження нових правил техогляду в Україні водії можуть зіткнутися зі штрафами як за відсутність пройденого техконтролю, так і за експлуатацію технічно несправного автомобіля.

Водночас, за словами експерта та автора YouTube-каналу "АвтоТема", у 2026 році система дорожнього контролю в Україні зазнає одних із наймасштабніших змін за останні роки. Основний акцент планують перенести з традиційного патрулювання на використання мережі інтелектуальних камер.

Крім того, в Україні вже діють оновлені правила щодо паркування для водіїв із маленькими дітьми. Закон, який раніше ухвалила Верховна Рада, передбачає створення окремих паркомісць для автомобілів, якими користуються водії, що перевозять дітей віком до трьох років.

Інші новини:

Про персону: Олексій Білошицький

Олексій Георгійович Білошицький — перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України з червня 2016 року, український поліцейський, юрист, адвокат, доктор філософії в галузі права, учасник російсько-української війни. Працює над впровадженням новітніх форм і методів здійснення правоохоронної діяльності, зокрема у сфері громадської безпеки та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
штраф МВС штрафи на дорогах Олексій Білошицький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це шлях до деокупації": експерт назвав три кроки до перелому у війні

"Це шлях до деокупації": експерт назвав три кроки до перелому у війні

02:06Війна
ЄС розчарувався в Трампі та готує власні переговори з РФ – FT

ЄС розчарувався в Трампі та готує власні переговори з РФ – FT

23:09Світ
У Путіна випадково "злили" справжні плани Кремля щодо війни в Україні і переговорах

У Путіна випадково "злили" справжні плани Кремля щодо війни в Україні і переговорах

23:08Війна
Реклама

Популярне

Більше
Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

Життя чотирьох знаків зодіаку зміниться на краще - кого чекає успіх

Життя чотирьох знаків зодіаку зміниться на краще - кого чекає успіх

Останні новини

04:30

Забудуть про бідність: яким знакам зодіаку травень принесе несподіване багатство

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з гарбузом за 49 с

03:30

Як знищити попелицю на черешні: найкращі способи врятувати врожайВідео

03:04

Салат залишиться свіжим місяць, якщо його загорнути в один кухонний предмет - лайфхак

02:30

Нова система штрафів для водіїв: в МВС вказали на нюанс щодо нововведень

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
02:06

"Це шлях до деокупації": експерт назвав три кроки до перелому у війні

01:30

Дочка Вікторії Бекхем запустила власний бізнес через проблеми зі здоров’ям

00:59

Система штрафних балів для водіїв: за що можуть тимчасово забирати права

00:05

Розкішний вигляд без переплат: яка підлога стане фавортом на кухні у 2026Відео

Реклама
07 травня, четвер
23:09

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

23:09

ЄС розчарувався в Трампі та готує власні переговори з РФ – FT

23:08

У Путіна випадково "злили" справжні плани Кремля щодо війни в Україні і переговорах

22:53

"Трохи ніяково": Сумська зворушливо звернулася до чоловіка

22:31

Ектор Хіменес-Браво показав, як змінився після пластичної операції

22:25

Тарілка пече, а страва холодна: чому мікрохвильовка нагріває посуда не їжу

22:05

Народжені у конкретні три місяці отримають подарунок долі до кінця травня

22:04

Не просто любов: чому насправді коти ходять за господарями, відповідь здивуєВідео

21:32

Томати не хворітимуть і дадуть рясний урожай: що додати в ґрунт

21:20

Коли та як садити перець у відкритий ґрунт 2026 року - найкращі дати

20:57

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

Реклама
20:57

"Ніколи не пізно": HBO зробило заяву щодо другого сезону "Гаррі Поттера"

20:56

Погода у Дніпрі готує розворот: синоптики розповіли, коли сонце змінить дощ

20:11

Впертість у крові: три знаки зодіаку, які завжди роблять по-своєму

20:08

"Рівні умови", схоже, вже формуються в кулуарах, – співвласник АГТ Горбуненко про непрозорі рішення при підготовці до приватизації ОПЗ

19:55

"Ми не рекомендуємо бути в Москві": Зеленський зробив попередження напередодні 9 травня

19:54

Рівна морква без проріджування: дієвий метод посіву, який економить часВідео

19:38

Камери знайшли навіть у спальні: сусід, якому довіряли, стежив за родиною

19:33

Принц Гаррі засмутився через нові фото Шарлотти: що сталося

19:27

З 7 травня три знаки зодіаку будуть горнути гроші лопатою - хто вони

19:24

Навіщо додавати корицю у воду для миття підлоги: новий тренд еко-прибирання

19:10

Пауза чи пастка: навіщо РФ говорить про перемир’я - КопитькоПогляд

19:03

Чому категорично не можна ставити бузок у спальні: більшість навіть не здогадується

19:01

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

18:55

Залужний запропонував "розумну" мобілізацію: названо три моделі, подробиці

18:43

Заборонені слова перед дзеркалом: що не можна казати своєму відображенню

18:31

"Я в Києві": чоловік популярної блогерки відповів на закиди щодо виїзду з УкраїниВідео

18:31

Подорожі в часі можливі: несподіване відкриття вчених

18:27

ЗМІ назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - в МВС відреагували

18:05

Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

17:55

Що обов'язково треба зробити з тюльпанами після цвітіння: секрет від садівників

Реклама
17:50

Як знайти свій стиль: нестандартні поради стилістки, які врятують будь-який гардеробВідео

17:35

Гривня раптово перейшла у ріст: новий курс валют на 8 травня

17:19

Умєров поїхав до США на переговори: Зеленський поставив перед ним три завдання

17:19

Як позбутися капустянки без хімії: одна хитрість рятує весь городВідео

16:57

ХIV Книжковий Арсенал не за горами: розповідаємо про подію новини компанії

16:45

ЗСУ уразили ракетний корабель "Каракурт": подробиці удару в глибокому тилу РФ

16:40

Ідеальні сусіди: що посадити поруч з огірками для збільшення врожаюВідео

16:38

Скільки кави сипати на чашку, щоб смак був як у кав’ярні - точні пропорції

16:23

Чому 8 травня не можна позичати хліб і сіль: яке церковне свято

16:17

Кирило Буданов: Боротьба за правду є питанням нашої стратегічної переваги

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти