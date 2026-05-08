Нова система штрафів для водіїв: в МВС вказали на нюанс щодо нововведень

В поліції зазначили, що питання автоматичної фіксації порушень і відповідальності власників авто поки залишається неврегульованим.

https://glavred.net/ukraine/novaya-sistema-shtrafov-dlya-voditeley-v-mvd-ukazali-na-nyuans-po-novovvedeniyam-10762946.html Посилання скопійоване

Штрафні бали для водіїв - в МВС вказали на нюанс щодо нововведень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

За камери автофіксації штрафні бали пропонують поки не нараховувати

Проблема ідентифікації водія власником авто заважає автоматизації

В Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, однак механізм її роботи поки викликає чимало дискусій. Про те, чи буде нарахування балів повністю автоматичним, зокрема за допомогою камер автофіксації порушень розповів в інтерв'ю Главреду перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, однією з основних ініатив є нарахування штрафних балів одночасно з моментом набуття чинності постановою про адміністративне правопорушення. Водночас у цьому питанні залишаються певні нюанси.

відео дня

"Є ще одне спірне питання, яке вимагає обговорення і все-таки вирішення — це автоматична фіксація порушень. Зараз відповідальність у таких випадках часто несе власник автомобіля, а не той, хто фактично перебував за кермом. Це ускладнює коректне нарахування балів саме водієві-порушнику", - зазначив він.

Білошицький пояснив, що саме тому пропонується не застосовувати штрафні бали за порушення, зафіксовані автоматичними камерами або засобами фото- та відеофіксації. Через це повна автоматизація системи наразі залишається відкритим питанням і потребує додаткового врегулювання.

Нововведення для водіїв в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адвокат Олена Воронкова пояснила, що після запровадження нових правил техогляду в Україні водії можуть зіткнутися зі штрафами як за відсутність пройденого техконтролю, так і за експлуатацію технічно несправного автомобіля.

Водночас, за словами експерта та автора YouTube-каналу "АвтоТема", у 2026 році система дорожнього контролю в Україні зазнає одних із наймасштабніших змін за останні роки. Основний акцент планують перенести з традиційного патрулювання на використання мережі інтелектуальних камер.

Крім того, в Україні вже діють оновлені правила щодо паркування для водіїв із маленькими дітьми. Закон, який раніше ухвалила Верховна Рада, передбачає створення окремих паркомісць для автомобілів, якими користуються водії, що перевозять дітей віком до трьох років.

Інші новини:

Про персону: Олексій Білошицький Олексій Георгійович Білошицький — перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України з червня 2016 року, український поліцейський, юрист, адвокат, доктор філософії в галузі права, учасник російсько-української війни. Працює над впровадженням новітніх форм і методів здійснення правоохоронної діяльності, зокрема у сфері громадської безпеки та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред