"Трохи ніяково": Сумська зворушливо звернулася до чоловіка

Ольга Сумська вирішила таким чином відзначити 30-річчя спільного життя зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

Ольга Сумська та Борисюк у шлюбі 30 років

Відома українська актриса Ольга Сумська зворушливо і тепло звернулася до свого чоловіка Віталія Борисюка.

Актриса записала відео на своїй сторінці в Instagram.

Вона вирішила таким чином відзначити 30-річчя спільного життя зі своїм чоловіком. За її словами, пара святкує перлинне весілля.

"Наш день з тобою, Віталію! 30 років разом… Трохи ніяково від цієї дати… Чому так швидко?! Поцікавилася, яку назву має 30-річчя весілля. 30-річчя спільного життя називається "Перловим весіллям". Це символізує три десятиліття, протягом яких стосунки, подібно до справжньої перлини, ставали міцнішими, красивішими та ціннішими, долаючи всі випробування. Перлина уособлює мудрість, чистоту та досконалість кохання", — каже вона.

Актриса додає, що все вищесказане — це про них. "І це все про нас, Борисюк! Аааа! Клас! Люблю", — додала Сумська.

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

