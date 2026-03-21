Окупанти готують масштабний наступ: у ЗСУ назвали місто, яке перебуває під загрозою

Коротко:
- Противник поставив собі за мету захопити Костянтинівку
- Командування окупантів встановило дедлайн
- Ворог готує не тільки особовий склад, а й техніку
Російські окупанти готують новий масштабний наступ. Ворог націлився на Костянтинівку Донецької області. Про це повідомив речник 11-го армійського корпусу Збройних сил України Дмитро Запорожець в ефірі телеканалу "Ми – Україна".
За його словами, командування окупантів уже встановило дедлайн.
"Є інформація, що противник поставив собі за мету захопити Костянтинівку до травневих свят. Нарощувати темпи він буде однозначно", – сказав Запорожець.
Речник додав, що ворог готує не тільки особовий склад, а й техніку. Зокрема, є інформація про те, що окупанти оснащують танки "мангалами". Також готують застосування великої кількості мототехніки.
Представник 11-го армійського корпусу припускає, що противник здійснюватиме штурмові дії як на Константинівському, так і на Краматорському напрямках.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
Ситуація на фронті — останні новини
Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що в Дніпропетровській області досі є кілька осередків присутності російських окупантів.
Також відомо, що в Силах оборони України почали випробування перших екзоскелетів, призначених для використання на передовій. Нова технологія допомагає артилеристам легше справлятися з перенесенням важких боєприпасів і вже тестується в бойових умовах на Покровському напрямку.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у 2026 році країна-агресор Росія планує набрати ще 409 тисяч військових. Такі плани означають одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.
Читайте також:
- Скільки в лавах ЗСУ іноземних добровольців: ЗМІ назвали кількість
- Важливий успіх ЗСУ на Сумщині: біля кордону з РФ піднято прапор України
- Головна умова завершення війни: Зеленський анонсував новий раунд переговорів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред