Окупанти готують масштабний наступ: у ЗСУ назвали місто, яке перебуває під загрозою

Окупанти оснащують танки "мангалами" і готуються до застосування великої кількості мототехніки.

Окупанти готують масштабний наступ

Коротко:

Противник поставив собі за мету захопити Костянтинівку

Командування окупантів встановило дедлайн

Ворог готує не тільки особовий склад, а й техніку

Російські окупанти готують новий масштабний наступ. Ворог націлився на Костянтинівку Донецької області. Про це повідомив речник 11-го армійського корпусу Збройних сил України Дмитро Запорожець в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

За його словами, командування окупантів уже встановило дедлайн.

"Є інформація, що противник поставив собі за мету захопити Костянтинівку до травневих свят. Нарощувати темпи він буде однозначно", – сказав Запорожець.

Речник додав, що ворог готує не тільки особовий склад, а й техніку. Зокрема, є інформація про те, що окупанти оснащують танки "мангалами". Також готують застосування великої кількості мототехніки.

Представник 11-го армійського корпусу припускає, що противник здійснюватиме штурмові дії як на Константинівському, так і на Краматорському напрямках.

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що в Дніпропетровській області досі є кілька осередків присутності російських окупантів.

Також відомо, що в Силах оборони України почали випробування перших екзоскелетів, призначених для використання на передовій. Нова технологія допомагає артилеристам легше справлятися з перенесенням важких боєприпасів і вже тестується в бойових умовах на Покровському напрямку.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у 2026 році країна-агресор Росія планує набрати ще 409 тисяч військових. Такі плани означають одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

