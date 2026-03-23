Росія атакувала Кривий Ріг: спалахнула пожежа, є постраждалі

Вночі сили ППО збили 19 ворожих БПЛА над різними районами області.

Рятувальники загасили пожежу в Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: ДCНС

Вранці 23 березня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг. Спалахнула пожежа. Поранені люди. Подробиці розкрив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Поранено двох людей", - написав він у Telegram.

Через ворожу атаку сталася пожежа. Вогонь рятувальники вже загасили.

Поранення отримали двоє чоловіків – 31 і 58 років. Медики надають їм необхідну допомогу.

Ганжа також повідомив, що вночі підрозділи ПВК "Схід" збили 19 ворожих БПЛА над різними районами області.

Як писав Главред, в ніч на 22 березня ворог здійснив атаку дронами по залізниці. На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця, ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості.

У ніч на 20 березня Одеську область атакували російські ударні дрони. В результаті удару БПЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Також під удар РФ 20 березня потрапили Запоріжжя, Харків, Полтавщина, Дніпропетровщина.

Вночі на 19 березня армія РФ атакувала житлові квартали Одеси. За попередніми даними, постраждали три людини.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

