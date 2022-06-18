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У НАТО Україна навряд чи вступить: там чекають, поки вона "перемеле мілітарну машину РФ" – Жданов

18 червня 2022, 05:22

Підтримку нашій державі у війні можуть надавати окремі країни-члени, а не НАТО як блок, тому що Альянс боїться розв’язання третьої світової.

нато, североатлантический альянс, олег жданов
Україна навряд чи вступить у НАТО, вважає військовий експерт Олег Жданов / Reuters, Главред

Україна може отримати План дій щодо членства (ПДЧ), але членом Північноатлантичного альянсу вона навряд чи стане.

Причина – у війні з РФ, у яку не хоче вв’язуватися НАТО. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Радіо НВ.

"ПДЧ ми, можливо, колись і отримаємо, але членом НАТО навряд чи ми станемо, поки існує ця організація. Саме тому, що комусь треба воювати з РФ, що ми зараз з вами і робимо", – каже військовий експерт.

Жданов зазначив, що Альянс максимально дистанціюється від війни РФ проти нашої держави. Він не допомагає як воєнно-політичний блок, проте допомогу надають окремі держави-члени.

На думку експерта, НАТО готове і надалі не напряму, а через своїх членів підтримувати Україну і надавати їй озброєння. Адже в Альянсі бачать, що Українська держава здатна на сьогодні стримувати і перемелювати мілітарну машину Росії.

"Але членом НАТО [Україна стане] навряд чи, тому що це одразу світова війна", – зазначає Жданов.

Раніше Єнс Столтенберг зазначав, що Альянс готує план переходу ЗСУ на озброєння НАТО. Він наголосив, що Україна повинна мати більше важкого озброєння. Союзники і партнери по Альянсу надають їй важке озброєння і нарощують свої зусилля.

Нагадаємо, на думку колишнього головнокомандувача союзними силами США та НАТО в Європі Уеслі Кларка, НАТО повинне прямо втрутитися у війну в Україні, інакше її не вдасться завершити.

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії Олег Жданов Північноатлантичний альянс
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