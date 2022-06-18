Путін воюватиме до останнього бійця: експерт Олег Жданов спрогнозував хід війни

Експерт Олег Жданов спрогнозував хід війни/ Alexey Franskoy / Flickr / УНІАН

Повномасштабної військовою агресією Російської армії проти України управляє не який-небудь генерал, а особисто російський диктатор Володимир Путін. І він точно буде гнати окупантів в бій, не рахуючись з втратами - до останнього бійця. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег Жданов у бесіді з правозахисником Марком Фейгіним

"У Росії війною керують не генерали, а політики. Точніше головний з них-Путін. Тому-то армійські все атакують і атакують ‒ поки солдати не закінчаться. Ось, вони вже зараз перекидають війська [на Донбас ‒ Главред] для того, щоб виконати наказ Путіна", – вважає фахівець.

Жданов переконаний-мовляв, всі показники про це говорять-армія окупантів практично видихалася.

"Адже тут як - чому вони так пруть постійно на Сєвєродонецьк-потрібно виконати політичне завдання. Диктатор Путін зараз не здатний нічого пред'явити росіянам. Немає великої перемоги. Жодна задача, про яку вони кричали з кожного праски, не зроблена. А кожен інфопривід або кожна політична заява має і пік, і падіння. І на цей момент вже його підтримка спадає. Народ потроху починає ставити питання: "Ви чотири місяці воюєте. Чого Ви там воюєте?" І йому потрібно щось принести їм. Тому він буде гнати своїх вояк в атаку", - підсумував він.

читайте такожУ війні близький перелом, окупанти змінюють тактику - військовий експерт

Нагадаємо, деякий час тому секретар РНБО Олексій Данилов стверджував, що армія України практично готова вдарити по Кримському мосту. Просто щоб дане інженерна споруда росіяни не змогли в принципі використовувати для того, щоб перекидати солдатів і бронетехніку в своє угруповання на півдні.

"Тут все просто-був би у нас варіант таке зробити, ми б давно зробили. Буде шанс - обов'язково зробимо", - сказав чиновник.

Пізніше відомий військовий експерт Олександр Мусієнко говорив, що навіть невелика партія (24 екземпляри), західних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) в руках ЗСУ відразу допоможе українським воїнам в зоні бойових дій направляти ситуацію в потрібне русло.

"Процес, як то кажуть, пішов у будь-якому випадку. Вважаю-пауза, яка помітна щодо постачання зброї із Заходу, такий собі вакуум, який на деякий час утворився, – точно почне заповнюватися", – зазначив Мусієнко.

Інші новини: