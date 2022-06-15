Перші партії зброї з США за ленд-лізом Україна отримає наприкінці червня – початку липня – Жданов

Терміни постачань озброєнь Україні пов'язані зі складнощами в логістиці - Жданов / Колаж Crown copyright, Главред

Зброя, яка постачається Києву вже зараз, є грантовою допомогою країн-учасників формату Рамштайн, який також називають антипутінською коаліцією. Перші надходження важкого озброєння Україні від США у рамках ленд-лізу очікуються наприкінці червня-початку липня. Терміни постачань затягуються через складність логістики. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що для точного відліку днів щодо запуску ленд-лізу потрібно акцентувати увагу не на підписанні Байденом відповідного закону, а на візуванні главою Білого дому закону про фінансування програми. Тому слід рахувати не з 9 травня, а з 15-16 травня.

читайте такожАрмія України може завдавати ударів по території РФ, але Зеленський повинен ухвалити рішення – Жданов"Треба ще трошки почекати. Помилка у тому, що всі відштовхуються від дати 9 травня, коли Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. А насправді треба відштовхуватися від того дня, коли Байден підписав закон про фінансування ленд-лізу. Саме в цей день американська преса повідомила про те, що після підписання закону військовослужбовці армії США розпочали відвантаження техніки на судно забезпечення Військово-морських сил США. Це десь 15 або 16 травня був підпис, почалося відвантаження", - пояснив Жданов.

За словами експерта, терміни постачань затягуються через складнощі з логістикою.

"Пароплав вантажиться десь тиждень. Потім ще мінімум два тижні йти через Атлантику. Тиждень розвантаження, потім залізниця, і тільки потім Україна", - сказав він.

Як вважає Жданов, перші надходження зброї в рамках ленд-лізу можна очікувати за декілька тижнів.

"Десь до кінця червня-початку липня ми можемо очікувати на перші надходження ленд-лізу в Україну", - підкреслив Олег Жданов.

Дивіться відео ТСН - військовий експерт Жданов розповів про роботу гаубиць Заходу на фронті

Постачання зброї Україні в рамках ленд-лізу

Президент Володимир Зеленський 7 червня сказав, що ЗСУ наразі не можуть перейти до контрнаступальної військової операції. В українських військ недостатньо зброї. Російські окупаційні підрозділи мають перевагу у озброєнні, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 8 червня заявив, що Київ вже почав отримувати зброю за програмою ленд-лізу. За його словами, норвезькі гаубиці М-109 вже задіяні в боях. Решта постачань зброї очікується на початку липня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що у Росії тотальна перевага в артилерії на Донбасі. Дипломат закликав Захід посилити постачання озброєнь Києву. Глава МЗС України підкреслив, що без посилення військової допомоги ЗСУ буде складно протистояти наступу російських військ, не кажучи вже про перехід до контрнаступу.

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