Головою об парту: під Києвом вчительку звинуватили у побитті школяра до крові

Діти відмовляються ходити в школу через стусани, приниження і жорстокість.
У ліцеї № 4 міста Обухів Київської області вчителька 2-Б класу Лариса Михайлівна жорстоко б'є школярів.
Про насильство над онуком розповіла місцева мешканка Катерина. За її словами, онук розповів, що вчителька била його головою об парту і у нього йшла кров у роті, йдеться в матеріалі ТСН.
"Я відразу ж там у вестибюлі йому так вивернула губу, а там побито зубами", - додала бабуся.
Вона розповіла, що зв'язалася з педагогом і попросила не бити дітей, а у відповідь почула істерику.
Разом з тим в школі попросили не робити скандалу розголосу. При цьому інші учні постійно скаржаться на агресивну поведінку педагога і навіть відмовляються ходити в школу через стусани, приниження і жорстокість.
Що насправді відбувається за закритими дверима школи
Батьки забили тривогу і мама одного з другокласників сходила в школу і послухала, як проводять уроки. І була шокована виховною бесідою шкільного психолога з дітьми. За словами мами, дітей просили нічого не розповідати батькам.
Директор школи відповіла на звинувачення: "У нас працює дуже хороший, професійний психолог і це був урок-гра. Він проводиться у всій початковій школі, це не тільки в цьому класі. Йшлося і про друзів, і про дружбу, і про те, що секрети, які вам довірив друг, не можна розповідати".
У свою чергу батьки об'єдналися з активістами і написали заяву про булінг в поліцію і адміністрацію школи.
У школі відреагували. Директор заявила про створення комісії, яка зайнялася збором показань.
Нагадаємо, учениця однієї зі шкіл Кривого Рогу зізналася в тому, що її зґвалтував вчитель - це сталося днями на випускному. Дівчина каже, що після цього звернулася в поліцію, де їй спочатку запропонували "зіграти з ґвалтівником весілля".
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