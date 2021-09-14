В Обухові учнів замість підготовки до ДПА змушують танцювати із рушниками

В Обухові репетирують танець з рушником

В Обухові школярів забирають прямо з уроків для того, щоб репетирувати "танець з рушниками".

Батьки повідомляють про те, що це учениці 9 класу, яким ще треба готуватися до державної підсумкової атестації (ДПА).

"Сьогодні в учениць 9 класу школи №5, де навчається моя дочка, замість уроку фізики буде репетиція "танцю з рушниками". Минулого тижня, через такі репетиції вже були пропущені в четвер - урок української мови, а в п'ятницю — урок біології", - написав один із обурених батьків дев'ятикласниці Богдан Я. у Facebook.

Якщо діти не беруть участь у репетиціях "танцю з рушниками", вчителі, за словами Богдана, вимагають письмові пояснення від батьків.

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Тому він вирішив надати своє пояснення публічно.

"Як батько, і учасник освітнього процесу (згідно зі ст.19 ЗУ "Про середню освіту"), я категорично проти заміни уроків на репетиції танців. Розумію, що таке не може відбуватися без рішення адміністрації школи, вказівок управління освіти та керівників міської влади. Схоже, у наших міських топ-чиновників з'явилася "чудова" ідея на день міста Обухова 18 вересня вкотре побити рекорд "танцю із рушниками", який тільки от встановили 23 серпня", — пише обурений батько.

Він особисто звернувся з цього приводу до міського голови Олександра Левченка, заступника міського голови з гуманітарних питань Антоніни Шевченко та керівника міського управління освіти Олени Коломієць. Чоловік зазначає, що неприпустимо змушувати дітей брати участь у цьому масовому танцювальному флешмобі, і тим більше пропускати для цього шкільні уроки.

"Можете використовувати для таких репетицій уроки фізкультури, але участь у танці для дітей має бути добровільною", - зазначає Богдан.

Батько нагадав чиновникам про відповідальність за незаконні дії.

Раніше Главред писав про те, що Кабмін вніс деякі зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи навчальних закладів у "червоній" зоні карантину. Раніше школам дозволялося працювати в очному форматі, якщо вакциновано 80% персоналу.

За новими правилами, школи, дитячі садки та вузи зможуть працювати не тільки дистанційно, якщо 100% персоналу пройде повний курс вакцинації. Тобто працівникам закладу потрібно отримати 2 щеплення від коронавірусу.