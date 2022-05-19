Однорічна дитина померла після звірячого зґвалтування: нові факти про дикість окупантів

Спливли нові факти про звірячі зґвалтування окупантами в Україні / Фото : en.eyeni.ru

Зі звільнених від окупантів населених пунктів Харківської області надходить багато повідомлень про зґвалтування, в тому числі маленьких дітей.

Про це в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

За її словами, щодня на телефон лінії психологічної допомоги Уповноваженого надходять повідомлення про сексуальні злочини рашистів, від яких "холоне кров".

"Звернулася мама, на її очах дев'ятимісячну доньку зґвалтували свічкою. Однорічного хлопчика ґвалтували двоє, помер. Дівчинка двох років, ґвалтували двоє, залишилася живою", - додала Денісова.

"Це геноцид українського народу з особливою жорстокістю! Це порушення не тільки норм міжнародного гуманітарного права, а й самої його суті, моралі цивілізованого світу!" ,- підкреслила Денисова.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти геноциду українського народу.

Денісова закликала партнерів України в усьому світі посилювати санкційний тиск на РФ, надавати Україні наступальну зброю, брати участь у розслідуванні злочинів окупантів. При цьому зазначила, що всі причетні до звірств в Україні повинні постати перед судом.

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Нагадаємо, раніше була встановлена особа ще одного російського окупанта, який у Київській області ґвалтував жінок.

Військовим злочинцем виявився 20-річний радіотелефоніст 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Булат Фассахов.

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