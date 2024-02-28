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Ситуація "надзвичайно серйозна" : у Держдепі США розкрили головну проблему ЗСУ на фронті

Анна Ярославська
28 лютого 2024, 07:00оновлено 28 лютого, 07:31
Українським військовим доводиться економити боєприпаси, оскільки Конгрес США так і не ухвалив пакет військової допомоги для України,
Метью Міллер, ВСУ
Українські військові не мають (достатньо) боєприпасів, сказав Метью Міллер / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот

Через дефіцит боєприпасів у Сил оборони України ситуація на полі бою "надзвичайно серйозна". Про це заявив представник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу.

За його словами, ЗСУ доводиться економити боєприпаси, оскільки Конгрес США так і не ухвалив пакет військової допомоги для України, передає Радіо Свобода.

"Ситуація зараз є надзвичайно серйозною. Українські військові не мають (достатньо) боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Вони продовжують хоробро боротися. У них все ще є зброя та боєприпаси, які вони можуть використовувати, але їм доводиться розподіляти їх, тому що Конгрес США не зміг вжити заходів", - сказав Міллер.

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У США очікують, що впродовж цього року українські війська продовжуватимуть "сміливо боротися, досягатимуть успіхів, але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до необхідних боєприпасів".

Як зазначив представник Держдепу, президент США Джо Байден продовжує наполягати на ухваленні допомоги для України.

"Ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов'язок провести це голосування і надати допомогу українській армії", – додав він.

Байден зустрівся з лідерами Конгресу в Білому домі

У Білому домі пройшла зустріч президента США Джо Байдена з лідерами Конгресу з приводу затримки схвалення законопроекту про військову допомогу Україні.

За результатами розмови Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що допомога Україні нібито буде "своєчасною". Але як це буде досягнуто, він не уточнив.

Політик назвав зустріч з Байденом "відвертою та чесною" й додав, що наполягав на необхідності плану щодо кордону.

Республіканці блокують військову допомогу Україні

Вже кілька місяців республіканці та демократи в Конгресі обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. "Каменем спотикання" стало питання південного кордону. Республіканці наполягають на нових політичних рішеннях.

16 лютого стало відомо, що Палата представників США після дискусій щодо законопроекту про фінансову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню пішла на перерву до 28 лютого. Документ так і не був проголосований.

Законопроект про військову допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, ймовірно, не буде розглянуто до середини березня. Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл Маккол.

Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що якщо Київ не отримає допомогу, "Україні доведеться вибирати, за які населені пункти боротися ЗСУ в умовах тих ресурсів, які є в наявності".

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