Чотири бригади "ударного кулака" для контрнаступу були без техніки - Зеленський

Президент підозрює, що мало місце і розголошення деякими партнерами деталей щодо напрямків операції.

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Президент висловився про контрнаступ ЗСУ / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Чотири бригади українських військ, які готували для контрнаступальної операції ЗСУ влітку 2023 року, залишилися баз техніки, розповів під час прес-конференції у рамках форуму "Україна. Рік 2024" президент Володимир Зеленський.

Глава держави, відповідаючи на запитання щодо можливих помилок під час контрнаступу ЗСУ 2023 року, відповів, що зараз у Генштабі на чолі з Головкомом Олександром Сирським відбувається аудит ухвалених за той час рішень. Йдеться і про ротації, і про формування резервів.

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Зеленський погодився, що перед початком весняно-літнього контрнаступу не було відповідних резервів.

"Резерви не були нормально підготовлені. Це теж факт. Ми повинні визнавати свої слабкі місця. Вони були, вони є, і нам потрібно їх виправити", - пояснив він.

Однак Зеленський натякнув, що у плануванні наступальних дій міг мати місце і "злив" інформації когось з боку партнерів.

"Деякі наші партнери, щоби забезпечити нас зброєю, теж знають деякі наші напрямки наших відповідних дій, інакше не виділять пакет. І коли такої кількості людей стає дуже-дуже багато, у ворога зʼявляється більше деталей. І так воно було", - переконаний президент.

Що відомо про форум "Україна. Рік 2024" Форум "Україна. Рік 2024" відбувся 25 лютого 2024 року. Спікери відповідали на питання щодо українських цілей у війні, економіку, допомогу Україні від західних партнерів, ситуацію на фронті, гарантії безпеки та інше. В рамках форуму президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Контрнаступ ЗСУ і наступ Росії

Весняно-літня контрнаступальна кампанія, за визначенням окремих західних політиків та військових, не виправдала очікувань. ЗСУ ішли проти трирівневої лінії оборони росіян без належної техніки й підтримки авіації.

Водночас Росія скористалась падінням підтримки Україні на Заході і пішла у новий наступ на сході. У лютому російським військам вдалося витиснути ЗСУ з Авдіївки, наразі угрупування ворога нарощує просування довкола інших прилеглих населених пунктах.

13 лютого новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про перехід Збройних сил до "оборонного" етапу війни.

"Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції - виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримання підготовлених рубежів оборони", - наголосив головком ЗСУ.

The New York Times писала, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів. Усього йдеться про відкриття 5 оперативних напрямків.

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