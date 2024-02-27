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"Бригади залишаються "голими": Жданов розповів, коли армія України піде в контрнаступ

Юлія Закрепа
27 лютого 2024, 21:59
Олег Жданов вважає, що формувати нову гвардію наступу буде можливо, коли Україні дадуть зброю.
'Бригади залишаються 'голими': Жданов розповів, коли армія України піде в контрнаступ
Україна готує армію до контрнаступу / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, 53 окрема механічна бригада

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що сьогодні українська армія не може піти в контрнаступ через суттєві проблеми із озброєнням військових на фронті.

"Це питання треба ставити у Брюсселі. У Вашингтоні, я думаю, вже не варто його ставити. Я би згадав статтю генерала Валерія Залужного. Він частково визначив необхідну кількість. Йшлося про 300 танків, 500 артилерійських систем, близько тисячі бойових броньованих машин. Тобто нам потрібна зброя. Навіть зараз, добре, відпрацюють депутати цей закон про мобілізацію. Хоча я вважаю, що він не потрібен, треба удосконалювати чинний, щоб він працював ліпше і швидше. Добре, ухвалять вони новий закон, зберемо ми 100 тисяч, і що ми будемо з ними робити? Тримати їх на полігоні, поки не прилетить російська ракета? Немає зброї на них", - розповів експерт для ТСН.

За його словами, формувати нову гвардію наступу буде можливо, коли Україні дадуть зброю. Зараз, як казав президент Зеленський, кілька бригад залишаються "голими".

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"Тобто ми їх сформували, особовий склад набрали, а техніка не прийшла для цих бригад. Ні артилерія, ні танки, ні бойові броньовані машини. Вони не сидять на полігоні, сьогодні ці бригади підуть на поповнення втрат особового складу до інших бригад. Але для того, щоб говорити про контрнаступ, нам треба озброєння. Особовий склад ми більш-менш можемо знайти. А озброєння, на жаль, у нас таких можливостей немає. Поки що це питання порядку денного, але коли воно буде вирішене - сказати дуже-дуже важко. Навіть в Євросоюзі немає єдиного розуміння, скільки, коли і якої зброї нам дати", - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили відхід від двох населених пунктів. Українські військові відійшли від населених пунктів Степове та Сєверне поблизу Авдіївки. Ворог почав захоплювати ці населені пункти після того, як ЗСУ вийшли з Ласточкиного.

Молодший сержант ЗСУ у відставці Юрій Гудименко заявив, що ЗСУ потрібно забути про наступ і переходити в оборону. Питання, які Україна зараз повинна вирішити - це проблеми з мобілізацією, а також з озброєннями.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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війна в Україні ЗСУ Олег Жданов контрнаступ ЗСУ
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