Найближчими тижнями РФ може захопити нові населені пункти біля Авдіївки - ISW

Окупанти намагаються використовувати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і підтримують відносно швидкий темп наступальних операцій.

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Зараз російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Російські окупанти продовжують атаки навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би Силам оборони створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від міста. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що армія РФ намагається використовувати тактичні можливості й підтримує відносно високий темп наступальних операцій на захід і північний захід від Авдіївки.

Спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий заявив 27 лютого, що російські війська останнім часом збільшили чисельність штурмових груп на Таврійському напрямку з невеликих груп у складі відділень до взводів і навіть роти.

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Наразі російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки та Тоненького, де українські війська створили оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та відбиття наступних російських наступальних операцій.

Експерти припускають, що росіяни можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки протягом найближчих тижнів, але рельєф місцевості і водні об'єкти на захід від Авдіївки, особливо водойма, що пролягає між Бердичами і Семенівкою-Орлівкою, ймовірно, сповільнять і без того відносно повільний темп російського просування в цьому районі.

У звіті йдеться, що проблематична місцевість, ймовірно, обмежить подальші тактичні переваги росіян і дозволить українським військам зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть кінцевій кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль в цьому районі.

Що зараз відбувається біля Авдіївки

Російські окупанти продовжують просуватися поблизу Авдіївки в Донецькій області. Українські військові були змушені відійти від населених пунктів Степове та Сєверне. Про це 27 лютого заявив спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховой.

26 лютого Збройні Сили України офіційно підтвердили відступ з Ласточкиного поблизу Авдіївки, де вони раніше тримали оборону. Спікер угруповання "Таврія" Дмитро Ліховий заявив, що це рішення ухвалено для запобігання подальшого наступу російських сил, щоб організувати оборонну лінію через інші населені пункти.

Заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що ситуація під Авдіївкою дуже складна, росіяни цілодобово продовжують активні наступальні дії.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

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