Ситуація на фронті 'жахлива': у Білому домі попередили про нові втрати територій

Кірбі наголосив, що не можна ставити "часові штампи" й говорити, що одного дня Україна може програти війні.

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У США розповіли про брак боєприпасів на фронті / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот: відео

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі назвав ситуацію на полі бою в Україні "дуже жахливою". Він наголосив, що Україна потребує допомоги вже зараз.

Кірбі наголосив, що українські військові ухвалюють дуже складні рішення на полі бою, зазначив він під час брифінгу з журналістами.

Після того, як президент Джо Байден зустрівся з Конгресом США та провів переговори, Джон Кірбі виступив на брифінгу перед журналістами. Він заявив, що нині ситуація на полі бою в Україні "дуже жахлива".

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"Українські солдати на фронті, я маю на увазі, що вони приймають дуже важкі рішення про те, куди вони будуть стріляти й чим вони будуть стріляти. І у них закінчуються набої... Тож ситуація дуже жахлива", - заявив Кірбі.

Він також додав, що не можна ставити "часові штампи" й говорити, що одного дня Україна може програти війні. Втім, Кірбі наголосив, що українським військовим довелося відходити через російську навалу, що призвело до втрати територій.

"Ми потребуємо допомоги зараз. Я навіть не буду припускати, що може бути занадто пізно. Ми вже в деякому сенсі запізнилися. Вони втратили місто Авдіївку через - буквально через боєприпаси. Так що в певному сенсі це вже має драматичний вплив на поле бою", - наголосили у Білому домі.

Військова допомога для України

Нагадаємо, що Швеція виділить Україні найбільший пакет оборонної допомоги на $700 млн. Відомо, що туди увійде військова техніка та обладнання Збройних сил цієї скандинавської країни. Буде виділено кошти на закупівлю нового оборонного обладнання у виробників.

ЄП проголосував за надання допомоги Києву на український фонд на €50 млрд. Європейський парламент підтримав створення Українського фонду в розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 роки. Кошти ЄС будуть спрямовані на підтримку життєдіяльності і відновлення української держави.

23 лютого в Україну прибув лідер демократів з потужним сигналом про допомогу від США на 60 $ млрд. За словами Чака Шумера, Штати будуть боротися за фінансування військової допомоги Україні. Також йдеться про готовність до подальшої співпраці з НАТО.

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

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