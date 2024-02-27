ЗСУ відрізали шляхи: "злив" планів зірвав контрнаступ Сил оборони – експерт

Контрнаступ ЗСУ розпочався в ніч з 7 на 8 червня 2023 року, нагадав Михайло Самусь.

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Контрнаступ ЗСУ не приніс очікуваних результатів / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Підрив російськими військами Каховської ГЕС в ніч на 6 червня 2023 року був пов'язаний з тим, що ворогові були відомі дати початку контрнаступу ЗСУ, заявив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

У коментарі Фокусу він нагадав про те, що контрнаступ ЗСУ почався в ніч з 7 на 8 червня 2023 року, коли українські військові провели обмежену, але значну атаку в Запорізькій області.

"Зведіть всі дати і вийде, що дійсно ворог знав про наш наступ. Тому і підірвали греблю, відрізавши перспективні шляхи для ЗСУ. Можна гадати, як працює російська розвідка, але Москва підготувалася до розвитку подій", — не виключає експерт.

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Він упевнений, що спецслужби повинні розібратися з можливими витоками, а на питання про військові плани в 2024-му році краще відповідати неправдивими відомостями або свідомою дезінформацією.

"Не здивуюся, що і журналісти доклали руку до розкриття військових планів. Пам'ятаєте, як ЗМІ витягали інформацію про хід операцій? Деякі чиновники могли не втриматися і проговоритися в анонімних бесідах. Звичайні аналітики, що працюють на спецслужби РФ можуть за відкритою інформацією вибудувати план контрнаступу. Одне, друге, третє заяву і все — картинка склалася. Агентура допрацює інші деталі", - додав Самусь.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Раніше Володимир Зеленський розповів про те, що чотири бригади "ударного кулака" для контрнаступу були без техніки. Президент підозрює, що мало місце і розголошення деякими партнерами деталей щодо напрямків операції.

Нагадаємо, The New York Times писала, що російські війська вже зібрали за деякими напрямками угруповання понад 100 тисяч окупантів. Всього йдеться про відкриття 5-ти оперативних напрямків.

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