УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ відрізали шляхи: "злив" планів зірвав контрнаступ Сил оборони – експерт

Олексій Тесля
27 лютого 2024, 10:40
Контрнаступ ЗСУ розпочався в ніч з 7 на 8 червня 2023 року, нагадав Михайло Самусь.
ВСУ, війна
Контрнаступ ЗСУ не приніс очікуваних результатів / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Підрив російськими військами Каховської ГЕС в ніч на 6 червня 2023 року був пов'язаний з тим, що ворогові були відомі дати початку контрнаступу ЗСУ, заявив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

У коментарі Фокусу він нагадав про те, що контрнаступ ЗСУ почався в ніч з 7 на 8 червня 2023 року, коли українські військові провели обмежену, але значну атаку в Запорізькій області.

"Зведіть всі дати і вийде, що дійсно ворог знав про наш наступ. Тому і підірвали греблю, відрізавши перспективні шляхи для ЗСУ. Можна гадати, як працює російська розвідка, але Москва підготувалася до розвитку подій", — не виключає експерт.

відео дня

Він упевнений, що спецслужби повинні розібратися з можливими витоками, а на питання про військові плани в 2024-му році краще відповідати неправдивими відомостями або свідомою дезінформацією.

"Не здивуюся, що і журналісти доклали руку до розкриття військових планів. Пам'ятаєте, як ЗМІ витягали інформацію про хід операцій? Деякі чиновники могли не втриматися і проговоритися в анонімних бесідах. Звичайні аналітики, що працюють на спецслужби РФ можуть за відкритою інформацією вибудувати план контрнаступу. Одне, друге, третє заяву і все — картинка склалася. Агентура допрацює інші деталі", - додав Самусь.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Раніше Володимир Зеленський розповів про те, що чотири бригади "ударного кулака" для контрнаступу були без техніки. Президент підозрює, що мало місце і розголошення деякими партнерами деталей щодо напрямків операції.

Нагадаємо, The New York Times писала, що російські війська вже зібрали за деякими напрямками угруповання понад 100 тисяч окупантів. Всього йдеться про відкриття 5-ти оперативних напрямків.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Михайло Самусь війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

НАТО введе свої війська в Україну: Столтенберг різко спростував цю інформацію

НАТО введе свої війська в Україну: Столтенберг різко спростував цю інформацію

12:59 Україна
"РФ буде їх застосовувати": у Силах оборони попередили про загрозу удару Оніксами

"РФ буде їх застосовувати": у Силах оборони попередили про загрозу удару Оніксами

12:55 Україна
"Або ми програємо війну, або отримаємо цей дозвіл": військовий вказав на помилку Заходу

"Або ми програємо війну, або отримаємо цей дозвіл": військовий вказав на помилку Заходу

12:17 Україна
Всі головні новини

Популярне

Скільки їх : Сумська висловилася після скандалу з її дочкою 10150

"Скільки їх": Сумська висловилася після скандалу з її дочкою

Не можу : знерухомлена путіністка Кудрявцева прикута до ліжка 5549

"Не можу": знерухомлена путіністка Кудрявцева "прикута" до ліжка

Помер популярний український блогер-мільйонник Юрій Ворожко - йому було 32 4180

Помер популярний український блогер-мільйонник Юрій Ворожко - йому було 32

Потрібні 2 умови: топ-генерал розповів, коли зміниться ситуація на фронті 3813

Потрібні 2 умови: топ-генерал розповів, коли зміниться ситуація на фронті

Останні новини

13:12

Лише люди з найгострішим зором знайдуть жабу за 6 секунд: складна оптична ілюзія

12:59

"НАТО введе свої війська в Україну": Столтенберг різко спростував цю інформацію

12:55

"РФ буде їх застосовувати": у Силах оборони попередили про загрозу удару Оніксами

12:54

Що не любить доларове дерево: дівчина показала, як виростити міцну квітку

12:40

Удар в сітківку: Інна Мірошниченко розповіла про травму

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:39

Гороскоп на березень 2024: Козерогам - серйозна перебудова, Тельцям - відлюдництво

12:35

Назріває скандал: принц Гаррі повстав проти Меган Маркл

12:27

Гороскоп Таро на березень 2024: Ракам - радість, Левам - поїздка, Дівам - грошіВідео

12:17

"Або ми програємо війну, або отримаємо цей дозвіл": військовий вказав на помилку ЗаходуВідео

Реклама
12:05

Головна фанатка Олега Винника показала, як співак виглядає зараз

12:00

Якщо Придністров'я оголосить про "приєднання" до РФ, Молдову чекає свій Донбас - МарінуцаЕксклюзив

11:39

"Десятки полонених": майор ЗСУ відповів на питання про втрати при виході з Авдіївки

11:36

Російський дрон вдарив по даху: Україна втратила перший танк M1 Abrams - Forbes

11:17

"П'яна маячня": Успенська в дивному вигляді заявила, що РФ хочуть знищити

11:12

"Хай окупанти прощаються з рідними перед вильотом": ЗСУ знищили ще один ворожий Су-34

11:01

Китайський гороскоп на 28 лютого: Бику - вдалий день, Козі - знищені надії

10:57

Окупантка Симоньян розповіла, як стелиться перед свекрухою

10:56

Країни НАТО повинні бути готові до нападу РФ через кілька років - Макрон

10:41

Чи пролітав дрон РФ над Молдовою: у Повітряних силах прокоментували нічний інцидент

10:40

ЗСУ відрізали шляхи: "злив" планів зірвав контрнаступ Сил оборони – експерт

Реклама
10:21

Настя Каменських промовчала про Потапа і нарвалася на хвилю хейту

10:06

Новий православний церковний календар на березень 2024: дати всіх свят

09:59

"Наївна" Європа повинна витрачати більше коштів на стримування РФ - прем'єрка Данії

09:43

"Страшний сон": ЗСУ потрібно забути про наступ і переходити в оборону – військовий

09:39

Буданов входив до елітного підрозділу, який готувало ЦРУ: у NYT сказали, чим він займався

09:12

Вночі в Україні лунали вибухи: РФ атакувала з повітря та влаштувала провокацію в Молдові

08:51

Гороскоп на завтра 28 лютого 2024: Скорпіонам - підстава, Близнюкам пора розслабитись

08:29

"Більше хаосу і воєн": Сікорський спрогнозував наслідки перемоги Путіна в Україні

08:29

РФ повернула собі стратегічну ініціативу на полі бою: в ISW описали серйозні наслідки

08:10

Путінська братва - це вже не просто злодіїПогляд

07:30

Макрон не виключає відправку військових країн Заходу в Україну

06:53

Макрон оголосив про коаліцію для постачання в Україну ракет великої дальності

06:10

Політична "заруба" в Америці буде неабияка: до чого готуватися УкраїніПогляд

05:50

Головоломка для уважних і кмітливих: треба за 18 секунд знайти літеру N

05:35

Гороскоп на березень 2024: Козероги зустрінуть дуже важливу людинуВідео

05:00

Спершу не побачите нічого: пілот США заінтригував новиною про F-16 в Україні

04:46

Жінки переживають важче: психолог назвав симптоми кризи середнього вікуВідео

04:15

"Росіяни можуть воювати вічно": сержант ЗСУ вказав на небезпечний моментВідео

03:00

Зірка фільмів Marvel і "Стар Треку" помер від важкої хвороби

02:42

Як правильно виростити айстри з насіння: секрети для пишного цвітіння

Реклама
02:31

"Він був покритий великою плитою": жінка перекопувала свій сад і знайшла "скарб"

02:00

55-річна Дженніфер Еністон спровокувала чутки про заручини - ЗМІВідео

01:30

Загроза нового штурму Києва: українцям розкрили несподіваний сценарій і терміниВідео

01:28

Німеччина надала Україні новий пакет допомоги: що туди увійшло

00:44

"Ворог вже близько": окупанти наблизилися до ще одного міста

00:21

Путіністка Успенська вилаяла нетверезу Пугачову через пісню: "Якого біса?"

00:15

Росіяни захопили ще два населених пункти під Авдіївкою - DeepState

26 лютого, понеділок
22:53

Магнітна буря сильно затягується: Україну атакував майже 5-бальний шторм

22:47

В України новий небезпечний конкурент на Євробаченні-2024 - букмекериВідео

22:47

У Штатах розкрили план: чи отримає Україна заморожені активи РФ

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти