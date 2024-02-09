"Математичні розрахунки, які працюють" - Мусієнко про термін нового контрнаступу

Цикл наступу російських військ вказав на те, коли Україна зможе знову піти в контрнаступ протиокупантів.

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Мусієнко про термін нового контрнаступу / колаж: Главред, фото: 56 ОММБ, командування Об'єднаних сил ЗСУ

Зовсім скоро, вже навесні, українська армія зможе піти в новий контрнаступ, який найімовірніше збіжиться з виборами в Росії. Про те, як це може статися Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, характерними для Росії є зимові наступи і близько 5 місяців, які витрачаються на них. Приміром, від початку вторгнення до падіння активності в липні 2022 року минуло 5 місяців. Те ж саме можна сказати про 5 місяців операції в районі Бахмута, після яких вона почала вщухати.

Виходячи з цих даних, можна стверджувати, що російський наступ, який розпочався в другій половині жовтня, піде на спад у другій половині березня.

"Це - математичні розрахунки, які чітко працюють. Вони підтверджуються і ситуацією з резервами, які ворог втрачає і спалює у великій кількості, з їхніми втратами і тим, що вони не встигають компенсувати ці втрати за рахунок мобілізованих", - стверджує Мусієнко.

Також Олександр Мусієнко розповів, до чого може призвести спроба української армії піти в наступ і що для цього необхідно. Він розповів, що сам по собі наступ - це хороший план для того, щоб тактичні успіхи стали приносити оперативні. Але при цьому, наступ неможливий за відсутності озброєння і забезпечення.

"Тобто потрібен пакет допомоги від Сполучених Штатів. Це дуже важливо, адже пакет допомоги від США і збільшені пакети допомоги від країн Європи, а також нарощування виробництва зброї Україною спільно з партнерами могли б дати світло для виходу з тунелю стагнації", - пояснив Мусієнко.

Дивіться відео-інтерв'ю з Олександром Мусієнком:

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські окупанти в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" все частіше застосовують заборонені снаряди з отруйними речовинами для атак на позиції ЗСУ. Про цеповідомив бригадний генерал, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Також, окупаційні війська агресора Росії знизили темпи наступальних дій у Куп'янському районі Харківської області. Ворог отримав відсіч і зазнав масштабних втрат. Ймовірно, тепер противник проводитиме ротацію або візьме оперативну паузу. Про це заявив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

До того ж, росіяни зменшили активність наступу по всій лінії фронту російсько-української війни, але їхні основні цілі в цій кампанії наступу на Сході залишаються незмінними. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер та експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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