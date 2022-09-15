Генерал США перерахував три фактори, які можуть призвести до розпаду Росії / колаж Посольство США в Україні, УНІАН

Колишній командувач американською армією в Європі генерал Бен Ходжес закликав світову громадськість починати готуватися до розпаду Росії. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

"Якщо ми не підготуємося до такої можливості так, як ми не підготувалися до розпаду Радянського Союзу, це може створити величезну нестабільність в нашій геополітиці", ‒ пояснив він.

За словами Ходжеса, влада Кремля переживає кризу довіри, а виявлені під час війни слабкості, швидше за все, приведуть до початку кінця. Він додав, що крах може початися поступово, проте швидко перейти в неконтрольований процес.

Першим фактором для розвалу Росії може стати падіння внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності Кремля. Росіяни, які раніше спокушалися розмірами зарплат військовослужбовців, тепер уникають призову.

Такий стан речей загострив непропорційне вербування етнічних меншин з Чечні та інших країн у віддалених регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР.

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