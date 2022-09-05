США повинні бути готові до припинення існування Росії в її нинішньому вигляді - Ходжес

Бен Ходжес заявив про необхідність "деімперіалізації" Росії / Фото УНІАН

Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес натякнув, що Російська Федерація може припинити існування в тому вигляді, в якому вона існує зараз. За його словами, до цього потрібно бути готовими. Таку заяву Ходжес опублікував у Twitter.

Ветеран війни в Іраку і Афганістані заявив про необхідність "деімперіалізації" Росії.

Колишній командувач військами США в Європі нагадав, що СРСР теж розвалився, коли світова спільнота цього не очікувала.

"Я думаю, що військові цілі США в цьому конфлікті повинні включати "деімперіалізацію" Росії. Мені здається, що ми спостерігаємо початок кінця Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона виглядає сьогодні", – написав Ходжес.

Такий коментар генерал опублікував до новини про візит до Грузії колишнього посла США в НАТО й експредставника Держдепу з питань України Курта Волкера.

Волкер напередодні нагадав, що "імперіалістичні війни" Росії проти її сусідів почалися не в Україні, а ще в Грузії, чиї території теж досі залишаються окупованими.

Як повідомляв Главред, раніше екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоби Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Розпад Росії

Російський вчений-гідрогеолог, опозиціонер Юрій Медовар у травні заявляв, що поки що немає явних ознак розвалу Росії, але все до того йде. За його словами, вже зараз деякі національні республіки хотіли б відокремитися.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що Росія повинна зникнути з карти світу як єдина держава в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Вона повинна перетворитися в низку незалежних держав.

У серпні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що на Росію чекає відплата після війни, яку розв'язав Кремль. Країну-агресорку роздиратимуть на шматки. Кожна держава відбере назад ту територію, яку окупанти колись захопили.

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